Bilim insanlarına göre iklim değişikliğini balinalar önleyecek
Son yıllarda canlıların hayatını daha da olumsuz etkilemeye başlayan iklim değişikliği sorunu için bilim insanları çözüm yolları ararken, balinaların çok ilginç bir yönü ortaya çıkarıldı.
Yapılan hesaplamalara göre sadece bir ağaç yılda 48 kilo CO2 gazı emiyor. Eğer bir ağaç 100 yıl yaşarsa bu toplamda 2.4 ton CO2 gazının emildiği anlamına geliyor. Ancak bir balinanın ömrü boyunca 33 ton CO2 emdiğinin ortaya çıkması, bilim insanlarını yeni çözüm yollarına sevk etti. Balinaların ağaçlardan katbekat daha fazla zararlı gaz salınımını emdiği ve dünyayı temizlediği görüldü.
Küresel ısınmayı sona erdirmek ya da daha da geciktirmek için karbon salınımının azalması gerekiyor. Bunun için yıllardır pek çok çözüm üretilse de, küresel ısınmayı durdurmayı henüz başardığımız söylenemez. Bilim insanları ise balinaların hayatlarını koruyarak küresel ısınmaya karşı önemli bir kozun ellerinde olacağı görüşünde. Sadece bir balinanın ömrü süresince 33 ton karbondioksit kullanıyor olması, ağaçları fazlasıyla bu konuda gölgede bırakıyor.
Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren balinaların ve ağaçların küresel ısınma karşısında iki önemli silah olduğu ve muhafaza edilmeleri gerektiği ortada.
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