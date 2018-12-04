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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.12.2018 - 07:11, Son Güncelleme:

Bilim insanları, uzayda radyasyon dozlarını tahmin yöntemini geliştirdi

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Bilim insanları, uzayda radyasyon dozlarını tahmin yöntemini geliştirdi

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI), Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi ve St. Petersburg Fizik ve Teknik Enstitüsü’nden bilim insanları, yaptığı araştırmada nötron monitörleri ve PAMELA Uydu Projesi tarafından tespit edilen uzay ışıklarının güneş modülasyonlarının etkilerini karşılaştırdı.

Sonuçları Journal of Geophysical Research: Space Physics dergisinde yayınlanan bu araştırmanın, uzay misyonlarının planlanmasında çok önemli rol oynayan Dünya’ya yakın uzay ortamında radyasyon dozlarını daha yüksek doğrulukla tahmin etme imkanını sağlayacağı belirtildi.

2006'da başlatılan PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) isimli uluslararası uydu projesinin amacı, antimaddeyi tespit edip Dünya etrafındaki radyasyon seviyesini ölçmektir.

Söz konusu araştırmayı yapan bilim insanları, PAMELA Projesi ile nötron monitörleri tarafından tespit edilen uzay ışıklarının güneş modülasyonlarının etkilerini karşılaştırdı.

Sputnik'in haberine göre nötron monitörleri, 1950'li yıllardan beri uzay ışıklarının atmosferin çekirdekleriyle etkileşim sonucu oluşan ikincil parçacıkları tespit eden yer üstü tesis ağıdır. Rus bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada Finlandiya'nın Oulu kentinde bulunan nötron monitörü tarafından elde edilen veriler kullanıldı.

MEPhI Nükleer Fizik ve Teknolojiler Enstitüsü öğretim görevlisi Sergey Koldobskiy, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada, ‘Yaklaşık 70 yıldır kesintisiz olarak çalışan nötron monitörlerinin bu süre içinde elde ettiği veriler, Dünya'ya yakın uzay ortamında radyasyon dozlarını daha yüksek doğrulukla tahmin etme imkanını sağlıyor. Bu da, uzay misyonlarının planlanmasında kilit rol oynamaktadır' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, PAMELA Projesi kapsamında gerçekleştirilen doğrudan ölçümlerin, nötron monitörlerinin faaliyetinin doğruluğunu kontrol etme imkanını tanıdığı kaydedildi.

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