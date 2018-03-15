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    Bilim insanları sosyal medyaya bağımlılığının nedenini tespit etti

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 08:31 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Binghamton Üniversitesi’nden psikologlar, bir insanda internet bağımlılığının ortaya çıkmasına hangi karakter özelliklerinin katkıda bulunduğunu tespit etti.

    Medical Express'in haberine göre Binghamton Üniversitesi psikologları, insanların hangi kişisel özelliklerinin sosyal ağlara bağımlılığın ortaya çıkmasını kışkırttığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucu 300 öğrencinin verilerini topladı.

    HEDEF ODAKLILIK VE DUYGUSAL DENGESİZLİK

    Sputnik'in haberine göre beklentilerin aksine, bu sorunu genelde rahat iletişim kuran ve hedefe odaklı kişiler yaşıyor. Aynı zamanda internet bağımlılığına yol açan faktörler arasında duygusal dengesizlik gösterildi.

    Bu özelliklerin kombinasyonu insanı zamanının büyük kısmını internette geçirmeye zorlayabiliyor. Bunun için tüm faktörlerden sadece ikisinin birleşmesi yeterli gösteriliyor.

    Diğer yandan bilim insanları, hedefe odaklı insanların sadece açık bir şekilde nevrotik olmaları veya rahat iletişim kuran kişiler olmaları durumda sosyal ağlara bağımlı olabildiğini kaydetti. Ancak hedefe odaklı olmanın kendi başına bağımlılığın ortaya çıkmasına yol açmadığı belirtildi.

    Etiketler: sosyal medya , bağımlılık , internet
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