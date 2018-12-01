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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.12.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor

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Bilim insanları, evrenimizin oluştuğu ‘çorbayı’ inceliyor

Tanecik hızlandırıcısı Relativistik Ağır İyon Çarpıştırıcısı (RHIC) kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar, evrenin Büyük Patlama sonraki halinin neredeyse ideal sıvı olma niteliği taşıyan ve ‘kuark-gluon plazması’ olarak adlandırılan bir nevi ‘çorba’ olduğunu ortaya koydu.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, bu maddenin özelliklerinin incelenmesi için başlatılan uluslararası sPHENIX Projesi kapsamında ortak çalışmalar yürütüyor. 

sPHENIX Projesi Eşbaşkanı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi Prof. Gunther Roland, sürdürdükleri çalışmaların sonuçları ve önemini değerlendirerek şunu söyledi: ‘Yaptığımız araştırmalarda bu sıvının Evrenimizdeki en ideal madde olma özelliği taşıdığını saptadık. Ancak bu özelliğinin kuark-gluon plazmasının unsurlarıyla ne ilgisi olduğu henüz belli değil. İsminden de anlaşıldığı üzere bu plazma kuark ve gluon olmak üzere iki tür parçacıklardan oluşmaktadır. Biz şu an bu parçacıklar arasında nasıl bir etkileşim gerçekleştiği ve buna benzer kuark ile gluonlardan oluşan başka bir maddenin mevcut olup olmadığını öğrenmek için çalışıyoruz'.

'ÇOK GÜÇLÜ MİKROSKOP GELİŞTİRECEĞİZ'

Roland, sPHENIX Projesi çerçevesinde araştırmalar yapan bilim insanlarının kuark-gluon plazmasının (ya da başka ismiyle kuark çorbası) ultramikroskopik yapısını ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla çok güçlü mikroskop geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

'DOĞANIN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ İNCELEMEK İÇİN ÖNEMLİ'

Bilim insanının sözlerine göre, kuark-gluon plazmasının araştırılması, doğanın temel özelliklerinin incelenmesinin önemli bir parçası.

sPHENIX Projesi'ne 15 ülkeden 75 araştırma enstitüsü ve Rus mühendisler dahilinde yüzlerce bilim insanının katıldığına dikkat çeken Roland, ‘Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında Rus üniversitesinin projeye katkılarını etraflıca ele alma fırsatını bulduk. sPHENIX Projesinde kullanılan bazı cihazlar konusunda Rus meslektaşlarımızla uzun bir süredir yapıcı işbirliği içindeyiz' ifadelerini kullandı. Roland, Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nin ileride de sPHENIX Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

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