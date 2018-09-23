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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2018 - 07:30, Son Güncelleme:

Bilim insanları, ‘Eşim ve Kayınvalidem’ adlı optik illüzyonun sırrını çözdü

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Bilim insanları, ‘Eşim ve Kayınvalidem’ adlı optik illüzyonun sırrını çözdü

Dünyanın en çok bilinen optik illüzyonlarından biri olan ‘Eşim ve Kayınvalidem’ görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla alakalı olduğu öğrenildi.

Flinders Üniversitesi ve Güney Avustralya Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, ‘Eşim ve Kayınvalidem’ görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla ilgili olduğu sonucuna vardı. 

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, yüz algısına dayanan görselin kimilerine göre genç bir kadını, kimilerine göreyse sola bakan büyük burunlu yaşlı kadını ifade ettiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, ‘Eşim ve Kayınvalidem’ adlı optik illüzyonun sırrını çözdü

393’ü Amerikalı olmak üzere toplam 22 ülkeden yaşı 18 ile 68 arasında değişen 666 kişinin katıldığı araştırma süresince 30 yaşın altında olan kişilerin tabloda daha çok genç kadını fark ettikleri, 30 yaş üzerindeki grubunsa ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıkları anlaşıldı.

​‘Eşim ve Kayınvalidem’ görseli ilk kez 1888’de Almanya’da yayımlanan bir kartpostalda yer almıştı. 1915’te İngiliz karikatür ustası William Ely Hill, görseli kendi yorumuyla sunmuştu. 1930’daysa ABD’li psikolog Edwin Boring, çalışmayı yayınladığı bir makalede kullandıktan sonra görsel, okul kitaplarında en iyi optik illüzyon örneklerinden biri olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştı.

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