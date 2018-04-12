Bilim insanları Erzurum'da öğrencilerle buluşacak
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), Nobel ödüllü bilim insanı Tim Hunt'ın da yer aldığı 15 bilim insanının katılımıyla "Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresi" düzenleneceği bildirildi.
ETÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genaktüel Kulübünce düzenlenecek kongreye, Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü alan bilim insanı Tim Hunt'ın da yer aldığı 15 bilim insanının katılacağı aktarıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'inde ilk defa Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi olarak düzenlenecek olan kongrenin 14 Nisan'da, İbrahim Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayacağı belirtilen açıklamada, kongrede bilim insanlarının moleküler biyoloji, immünogenetik, moleküler genetik, biyoteknoloji, kanser, nanoteknoloji, nörobilim, kök hücre, mikrobiyoloji, biyoinformatik, genetik mühendisliği, evrim ve ilaç teknolojisi alanlarında katılımcılara bilgi vereceği kaydedildi.
Açıklamada, kongreye çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenci ve akademisyenin katılmasının beklendiği anlatılarak, kongrenin 15 Nisan'da sona ereceği belirtildi.
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