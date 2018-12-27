Bilim insanları bakırdan altın yaptı!
Her gün yeni bir icatla dünyanın karşısına çıkan Çinliler bu kez bakırı altına dönüştürerek dünyanın dikkatini yeniden üzerlerine çekmeyi başardı. Peki bakırdan altın yapabilmek nasıl mümkün oldu dersiniz?
Science Advances'te yer alan habere göre Çin'de bir grup bilim insanının bir süredir üzerinde çalıştığı 'çılgın' proje sonuç verdi. Bakırı altınla eş değer bir metale dönüştürmeyi başaran bilim insanları, işin sırrını paylaştı. Ekipte yer alan Profesör Sun Jian, bakırın bir süre yüksek sıcaklıkta ve elektirkle yüklenmiş argon gazına maruz bırakıldığına dikkat çekti.
Sonrasında hızla hareket eden iyonlaşmış parçacıkların bakır atomlarıyla çarpışması neticesinde hızla soğuma evresine giren atomlar iyice sıkışıp bir cihaz üzerinde toplanmaya başladı. BU tanecikler ise bir bakterinin binde biri küçüklüğünde bir yapıda bulunuyor. Bu şekilde incecik bir tabaka elde ediliyor.
Bir sonraki adımda ise bu elde edilen tabaka reaksiyon odasına sokuluyor ve kömürün alkole dönüştürülmesi için bir katalizör olarak kullanılan tabaka deney sonucunda nanoparçacıklarının altın ve gümüş benzeri parçalara dönüştüğü görülüyor.
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