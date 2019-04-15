Bilim adamları dinozorlara ait parmak izi keşfetti
150 milyon yıl önce dünya hayatına hükmetmiş dinozorlar üzerine bilim insanları halen daha araştırmalarına devam ediyor. Şimdi de dinozorların ayak izi keşfedildi.
Dinozorlar hakkında bugüne kadar sayısız araştırmalar yapan bilim adamları şu ana dek hayvanların derileriyle ilgili oldukça az bir bilgiye ulaşmıştı. Söz konusu durum son yapılan kazılar sonucunda değişiklik gösterdi.
Paleontologlar, yaklaşık 120 milyon yıl öncesine dayanan 5 adet dinozor ayağı keşfetti. Başarılı bir şekilde korunan bu ayak izlerinin en küçük teropotlara ait olduğu söyleniyor. 1, 2 santim boyutunda olan ayak izinin dokusuyla beraber zımparayı anımsattığı belirtiliyor.
Colorado Üniversitesinde görevli olan jeolog Martin Lockley konu hakkında açıklamalarda bulundu: “Bulduğumuz izler, kusursuz biçimde korunmuş deri izlerinin bütün satıhta yer aldığı ilk örnekler oldu.” dedi.
Paleontologlar tarafından elde edilen ayak izi, sağanak yağmur sayesinde taşınan çamur tabakasıyla beraber bugüne kadar başarılı bir şekilde korunmuş.
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