Bilgisayarları şahlandıracak yeni Snapdragon 1000 nasıl olacak?

Qualcomm, Snapdragon işlemcilerini Windows 10 dizüstü bilgisayarlara taşımak için Microsoft ile birlikte çalışıyor ve yeni iddialara göre Snapdragon 1000 adı verilen süper güçlü SoC (system-on-a-chip, çipte sistem), gelecek Windows 10 dizüstü bilgisayarlara gücünü verecek.

WinFuture'a göre Snapdragon 1000 nispeten büyük 20mm x 15mm tasarıma sahip olacak (bu sayede daha fazla çekirdek taşıyabilir) ve 12W güç çekecek. Kaynaklar çipin bir sokete bağlı olduğunu ve diğer Snapdragon işlemciler gibi anakarta direkt olarak lehimli olmadığını söylüyor, ancak bu sadece test aşaması için bir önlem olabilir.

Eğer güç gereksinimini de hesaba katacak olursak, bu işlemcinin dizüstü bilgisayarlar için özel olarak geliştirildiği kesin. Bu da Snapdragon 1000'in mobil kardeşlerine göre çok daha güçlü performans göstereceği anlamına geliyor.

Qualcomm'un test için kullandığı referans bilgisayarı ise 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip, bu da gelecek dizüstüler hakkında önemli bir ipucu olabilir. Tahminlere göre Snapdragon 1000, Intel'e ait Y ve U serisi Core işlemcilere rakip olarak gelecek.

Daha önce gördüğümüz Snapdragon'lu bilgisayarlar LTE/4G ile sürekli bağlı olmaları ve 29 saate kadar pil ömrü sunmaları bakımından kendine özel avantajlarla geliyor, ancak çok güçlü bir işlem gücü sunmuyor. Snapdragon 1000'in biraz da olsa daha az pil ömrü karşılığında daha fazla işlem gücü sunması bekleniyor.



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