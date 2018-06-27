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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.06.2018 - 06:54, Son Güncelleme:

Bilgisayarları şahlandıracak yeni Snapdragon 1000 nasıl olacak?

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Bilgisayarları şahlandıracak yeni Snapdragon 1000 nasıl olacak?

Qualcomm'un dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon 1000 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Qualcomm, Snapdragon işlemcilerini Windows 10 dizüstü bilgisayarlara taşımak için Microsoft ile birlikte çalışıyor ve yeni iddialara göre Snapdragon 1000 adı verilen süper güçlü SoC (system-on-a-chip, çipte sistem), gelecek Windows 10 dizüstü bilgisayarlara gücünü verecek.

WinFuture'a göre Snapdragon 1000 nispeten büyük 20mm x 15mm tasarıma sahip olacak (bu sayede daha fazla çekirdek taşıyabilir) ve 12W güç çekecek. Kaynaklar çipin bir sokete bağlı olduğunu ve diğer Snapdragon işlemciler gibi anakarta direkt olarak lehimli olmadığını söylüyor, ancak bu sadece test aşaması için bir önlem olabilir.

Eğer güç gereksinimini de hesaba katacak olursak, bu işlemcinin dizüstü bilgisayarlar için özel olarak geliştirildiği kesin. Bu da Snapdragon 1000'in mobil kardeşlerine göre çok daha güçlü performans göstereceği anlamına geliyor.

Qualcomm'un test için kullandığı referans bilgisayarı ise 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip, bu da gelecek dizüstüler hakkında önemli bir ipucu olabilir. Tahminlere göre Snapdragon 1000, Intel'e ait Y ve U serisi Core işlemcilere rakip olarak gelecek.

Daha önce gördüğümüz Snapdragon'lu bilgisayarlar LTE/4G ile sürekli bağlı olmaları ve 29 saate kadar pil ömrü sunmaları bakımından kendine özel avantajlarla geliyor, ancak çok güçlü bir işlem gücü sunmuyor. Snapdragon 1000'in biraz da olsa daha az pil ömrü karşılığında daha fazla işlem gücü sunması bekleniyor.

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