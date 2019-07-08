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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Bilgisayarlara Bluetooth desteği kazandıran adaptör

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Bilgisayarlara Bluetooth desteği kazandıran adaptör

TP-Link, UB400 mini Bluetooth USB adaptörü satışa sundu. Bluetooth 4.0 desteği olan UB400, tak&çalıştır özellikli ve Bluetooth desteği olmayan bilgisayarları Bluetooth desteğine sahip bir platforma dönüştürüyor.

TP-Link'in UB400 model adaptörü, Bluetooth desteği olmayan bilgisayarların Bluetooth ile farklı cihazlara bağlanabilmesini sağlıyor. Minik boyutlu bir USB adaptör olan UB400, Bluetooth’un en yeni sürümü olan 4.0 desteğine sahip. Bu sayede daha hızlı bağlantı sağlayan ürün, tak&çalıştır özellikli. Hiçbir sürücü gerektirmeden masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarlara takılarak kullanılan ürün, Windows 8, 8.1 ve 10 işletim sistemleri ile uyumlu.

Minik ve çok şık tasarımı ile her yere rahat taşınabilen UB400, taşınabilir bilgisayara takılı halde iken dışarıya fazla sarkma yapmıyor. Bu nedenle UB400 takılı halde bilgisayarı her yere götürmek mümkün oluyor; bir risk oluşturmuyor.

10 metreye kadar iletim mesafesi olan UB400, bilgisayara çok yakın olmadan da Bluetooth bağlantı keyfi sürülmesini sağlıyor. Örneğin Bluetooth kulaklıkla müzik keyfini evin her yerinde sürdürmek mümkün olabiliyor.

Düşük enerji (BLE) teknolojisine sahip Bluetooth 4.0 desteği olan ürün, geriye dönük olarak Bluetooth 3.0, 2.1, 2.0 ve 1.1 sürümleri ile uyumlu; bu desteklere sahip cihazlarla da sorunsuz bağlantı sağlıyor.

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