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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.09.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Bilgisayarınızda gizlice kripto para ürettiren 8 virüs

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Bilgisayarınızda gizlice kripto para ürettiren 8 virüs

Cryptojacking olarak adlandırılan gizli kripto para madenciliği, 2018’in en kritik saldırı yöntemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ele geçirdikleri cihazların işlemci gücü ve elektrik enerjileriyle kripto para madeni işleyen kötü niyetli madenciler, şirket cihazlarını işlevsizleştiriyor. Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard'ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, dünyayı en çok etkisi altına alan 8 cryptojacking yöntemini açıklarken güçlenen cryptojacking saldırılarına karşı şirketlerin önlem almak zorunda olduğunun altını çiziyor.

Evmez, yakın zamanda keşfedilen ve binlerce sisteme büyük zararlar veren en yaygın cryptojacking virüslerini sıralayarak şirketleri ve bireysel kullanıcıları uyarıyor. 

CoinHive 

Cryptojacking denildiğinde ilk olarak duyduğumuz CoinHive virüsü, sunucuların içinde saldırı üreten bir madencilik scripti şeklinde karşımıza çıkıyor. CoinHive en çok MikroTik marka internet yönlendiricilerini tercih eden yüz binlerce internet servis sağlayıcısını ve büyük ağları hedef alan bir saldırı kampanyasıyla anılıyor. Bu geniş çaplı saldırıda, virüsün bulaştığı dağıtıcılar aracılığıyla girilen bütün web sayfalarına CoinHive virüsü bulaşmıştı. 

XMRig

Bilinen başka bir cryptojacking uygulaması olan XMRig, açık kaynak kodlu ve oldukça kabiliyetli bir kötü niyetli yazılım olarak ününü duyurmaya devam ediyor. XMRig, kullanıcıları kolayca kandıran saldırı tipleri üretmek için gitgide daha sık başvurulan bir yazılım halini alırken, truva atlarının güçlendirilmesi için de kullanılıyor. Yaratabileceği saldırı olasılıklarının oldukça fazla olması nedeniyle bu yazılım, kötü niyetli cryptominerler için adeta bir İsviçre çakısı niteliği taşıyor. 

CroniX 

Aslında XMRig yazılımının bir türü olan CroniX, son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir güvenlik zafiyetinden faydalanıp ciddi hasar yaratmasından ve gizlilik becerisinin yüksek olmasından dolayı benzerlerinden daha çok dikkat çekiyor. CroniX, web uygulamalarının geliştirilmesine yardım eden Apache Struts 2’nin son versiyonundaki güvenlik açığına düzenlenen ataktaki kullanımıyla gündeme geliyor. Araştırmacılar, savunmalara karşı dayanıklılık sağlamak için sunucuya cron adı verilen zamanlanmış görevler ataması ve sahte işlem isimleriyle komut süreçleri yürütmesi nedeniyle yazılımı CroniX ismi ile anıyor. 

ZombieBoy 

Bir bağımsız araştırmacı tarafından geçtiğimiz yaz tespit edilen ve Çin’de ortaya çıktığı düşünülen bu kripto para solucanına ZombieBoy deniyor. ZombieBoy, kurumsal ağları hedef alarak çoklu zafiyetlerden çoklu saldırılar elde etmenin peşine düşüyor. EternalBlue güvenlik açığından faydalanan ZombieBoy, DoublePulsar ve EternalBlue olarak isimlendirilen zafiyetlerle sistemlere şifresiz olarak giriş yapabiliyor. Bu işlemler sırasında bulaştığı sisteme tespit önleyici özellikler yükleyen ZombieBoy’u fark etmek böylece oldukça zorlaşıyor.

PowerGhost 

Kötü niyetli kripto para madencileri tarafından oldukça çekici veri merkezleri olarak görülen şirketlerin cihazları, dosya kaynaklı olmayan bir yazılım olan PowerGhost ile ele geçirilmeye çalışılıyor. PowerGhost sadece tek başına sinsi bir atak yaratmakla kalmıyor, bulgular PowerGhost’un DDoS saldırılarının gücünü artırabileceğine de işaret ediyor.

RedisWannaMine 

2018’in başlarında keşfedilen RedisWannaMine saldırısı, güncellemeleri yüklenmeyerek zafiyetleri giderilmemiş olan Redis, Windows Server ve APACHE SOLR sunucularını hedefleyerek bu sunuculara çeşitli yazılımlar ekliyor. Zombie Boy saldırısına benzer olarak, RedisWannaMine da EternalBlue zafiyetinden faydalanıyor ve bir dizi zincir saldırı üreterek hareket ediyor.

Underminer 

Genellikle Asya ülkelerindeki kullanıcıları kurban olarak seçen Underminer exploiti, gelişmiş gizlenme teknikleriyle tehdit alanını her geçen gün büyütüyor. Bu exploit ile sistemlere yüklenen Hidden Mellifera isimli yazılımın Underminer ile servis edilmeye başlamasından önce bile yarım milyona yakın sistemi etkilediği biliniyor. 

MassMiner 

Gelişmiş bir madencilik solucanı olan MassMiner, hedeflediği sisteme sızmak için çeşitli exploitleri ve hackleme tekniklerini bir araya getiriyor. MassMiner’in hedefleyeceği sunucuları bulmak için kullanılan MassScan tarama aracı, internetin altı dakikadan az bir sürede taranabilmesine yol açıyor. MassMiner, şifreleri aşmayı sağlayan bir yöntem olan ve Gh0st olarak adlandırılan bir teknik aracılığıyla ise siber saldırganlarla sistem arasında iletişimi gerçekleştiren bir komuta ve kontrol sistemi tasarlıyor.

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