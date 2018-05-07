Bilgisayarınız için en iyi 5 antivirüs

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
07.05.2018 - 07:25, Son Güncelleme:

Bilgisayarınız için en iyi 5 antivirüs

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Bilgisayarınız için en iyi 5 antivirüs

Saldıranlar, bilgisayarınıza girmek için durmadan yeni yollar arıyorlar. Windows 10 kullansanız da, internette dolaşırken dikkat etseniz de, en son tehditlerden korunabilmek için güncel bir antivirüs kullanmanın faydası var.

Kaspersky

Kaspersky Anti-Virus 2018, web filtreleme, zararlı URL'leri engelleme, tehditlere yönelik güçlü bir virüs algılama motoru, zararlı eylemleri izleyen akıllı izleme gibi temel işlevlere sahip bir paket. Ek işlevler sunmasa da Kaspersky Anti-Virus 2018 gayet iyi çalışıyor. Kaspersky Anti-Virus 2018, zararlıların sisteminize girip çalışmasını engellemekte ve zararlıların bulaştığı bir PC'yi temizlemekte çok başarılı olduğu kadar, AV-Comparatives gibi sitelerden de yüksek puanlar almayı başarıyor. 

Kaspersky Anti-Virus 2018'in kullanımı, düzenli, uygun sayıdaki düğmelere sahip arayüzü sayesinde oldukça kolay. Her şeyin nasıl çalıştığını anlatan talimatlar sayesinde yeni başlayanlar bile Kaspersky Anti-Virus 2018 içinde yolunu kolayca bulabilir.

İsabetli ve güvenilir bir zararlı koruması arıyorsanız, Kaspersky Anti-Virus 2018 size iyi hizmet edecek. 

BitDefender Antivirus Plus 2018

BitDefender, piyasadaki en iyi tarama motoruna sahip antivirüslerden bir tanesi. Güvenlik yazılımının sunduğu işlevler arasında sizi zararlı sitelerden koruyan web filtresi, finansal işlemlerinizi güvenle yapabileceğiniz bir güvenli web tarayıcısı, kredi kartı bilgilerinizi web formlarına otomatik olarak dolduran bir parola yöneticisi bulunuyor. BitDefender Antivirus Plus 2018'in en önemli eksisi, ortalamanın üzerinde kaynak kullanması. Ancak yüksek algılama oranı, kullanım kolaylığı ve zengin ek işlevler, bu durumu telafi edebilir.

Birden fazla cihazınızı korumaya almak isterseniz, üç cihazı destekleyen, anti-spam, güvenlik duvarı, dosya şifreleme, ebeveyn denetimleri, anti hırsızlık gibi işlevlerle gelen Bitdefender Internet Security 2018'i satın alabilirsiniz.

Trend Micro Antivirus+ Security

Trend Micro, diğer büyük antivirüsler kadar ünlü olmayabilir ancak aslında kaliteli ürünler sunuyor. Trend Micro Antivirus+ Security, antivirüsten olta saldırısı korumasına, eposta kontrolünden web filtrelemeye, ihtiyaç duyacağınız tüm temel işlevleri sunuyor. Yazılım, AV-Comparatives'in Gerçek dünya Koruma Testlerinde de mükemmel sonuçlar elde ediyor.

Serinin tepesindeki Trend Micro Maximum Security, size Android, iOS, Mac ve Windows'ta koruma sağlarken evebeyn denetimleri, parola yöneticisi, sosyal medya izleme, cihaz optimizasyonu ve fazlasını sunuyor.

Bilgisayarınız için en iyi 5 antivirüs

Panda Free Antivirus

Bütçeniz kısıtlıysa, ücretsiz Panda Free Antivirus sizin için en iyi seçenek. Firmanın daha güçlü, ücretli ürünlerinin olduğunu da söyleyelim.

Panda Dome Essential, temel antivirüs işlevlerinin yanında kişisel güvenlik duvarı, wifi koruma ve güvenli gezinti ortamı sunarken bir adım yukarıdaki plana geçerek özel olta saldırısı koruması, ebeveyn denetimleri, uygulama kilitleme, çağrı engelleme, anti hırsızlık, cihaz optimizasyonu, uzaktan cihaz yönetimi, sınırsız VPN gibi birçok işleve kavuşabiliyorsunuz.

Burada bizim en çok dikkatimizi çeken ürün Panda Free Antivirus oldu, ancak bir güvenlik paketi arıyorsanız Dome serisi de ilginizi çekebilir. Bu seriyi keşfetmek için bir aylık deneme sürümünü yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarınız için en iyi 5 antivirüs

Windows Defender

Windows Defender, Vista günlerinden beri PC'leri virüsten korumak için çabalıyor. Bağımsız testlerde yüzde 60-70 gibi düşük algılama oranıyla sonuncu sıraya demir atan Defender, bugünlerde çok ama çok farlı bir ürün haline geldi. AV-Comparatives'in en son özet raporu (Temmuz - Kasım 2017), Microsoft'a yüzde 99,1'lik bir alıglama puanı vermişti. Bu puanla 21 program arasında 13. sıraya yerleşen yazılımın müthiş olduğu pek söylenemez ancak yine şunları geçmesi kayda değer: ESET, McAfee, Emsisoft, Fortinet, Adaware ve fazlası.

Windows Defender, Windows 10 ile beraber yüklü olarak geldiği için hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan sisteminizi koruyor. Üstelik Defender hafif bir yazılım ve sisteminizi yorumuyor.

Bununla beraber Windows Defender'ın bazı sorunları var. Test sonuçları tutarlı olmayan Windows Defender, çoğu rapora göre sıkça yanlış alarm veriyor. Bu sorunlara rağmen Defender'ın birçok ticari ürünle benzer seviyede korunma sunduğu açık. Antivirüs yazılımınızdan beklentileriniz çok yüksek değilse veya alıştığınız arayüzü kullanmaya devam etmek istiyorsanız, Defender'da kalabilirsiniz.

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