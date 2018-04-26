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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
26.04.2018 - 07:30, Son Güncelleme:

Bilgisayara format nasıl atılır? İşte en kolay yolu

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Bilgisayara format nasıl atılır? İşte en kolay yolu

Bilgisayara format nasıl atılır? Bilgisayarınız yavaşladığı zaman ya da format zamanının gelmesiyle atılan format yani biçimlendirme; bilgisayarınızın performansının artmasına yardımcı olacaktır. Dolan ve yavaşlayan sistem ve belleklerin düzenli olarak en az senede bir kez formatlanması gerekiyor. Haberimizde Windows için nasıl format atılır sorusunun yanıtlarını sizlerle paylaştık.

Format atmaya karar verdiğinizde, önerim ilk önce bilgisayarınızın en azından eternet sürücüsünü indirip bir taşınabilir belleğe kopyalayarak sonra işleme başlamanızdır, çünkü formattan sonra bilgisayarınız eterneti görmezse diğer sürücüleri de yükleyemeyip çok zorluk çekersiniz.

Silinmesini istemediğiniz dosya ve klasörleri formata başlamadan ya  D sürücüsüne yada taşınabilir belleğe almanız iyi olur. Benim tavsiyem bunları taşınabilir belleğe alarak hard diskin tamamen silinmesidir.

Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatarak başlarken delete tuşuna basarak bios ekranına gelin, çoğunlukla bu seçenek” boot ” veya ” boot setting ” ve bazen de resimde olduğu gibi ”advenced bios features ” olabilir, enter basın,

Burada yön tuşları ile boot seçeneğine girerek bilgisayarın açılırken ilk başlama seçeneğini cd room yapın,

Genelde bu seçenekleri F5 -F6 tuşları veya  –  + tuşları ile değiştirebilirsiniz.

Boot yani açılış seçeneğini cd room yaptıktan sonra değişikliği kayıt için F10 tuşuna basarak kayıt edin.

değişikliğin kayıt edilmesi içinde resimde olduğu gibi y harfine basıp entere basın .

Artık yapmanız gereken işletim sistemi cd nizi cd room a takarak makinayı yeniden başlatmak, siyah bir ekranda cd den ön yükleme için herhangi bir tuşa basın yazısı çıkınca bir tuşa basarak yüklemeyi başlatabilirsiniz.

Yükleme sırasında size bazı seçimler sunulacaktır saat seçimi, bilgisayar adı ve kullanıcı adı buları istediğiniz gibi ayarlayıp devam edebilirsiniz .

Hard diskinizin bölümleri geldiğinde isterseniz gelişmiş ayarlara girerek hepsini silip yeniden bölüm oluşturup böylece yükleme yapabileceğiniz gibi önemli dosyalarınızın olduğu bir D sürücünüz varsa ona dokunmadan sadece C sürücüsünü biçimlendirip tekrar aynı yere işletim sistemini kurabilirsiniz.

Makinanız bu işlemler sırasında birkaç kez yeniden başlatılacaktır ve her seferinde ön yükleme için bir tuşa basın yazısı çıkacaktır bir daha basmayın basarsanız bütün işlemler baştan başlayacaktır unutmayın.

Bilgisayara format nasıl atılır İşte en kolay yolu

Kurulum bittikten sonra başlat tuşuna  tıklayarak bilgisayar yazısına sağ tıklayın ve masaüstünde gösteri seçin, daha sonra masa üstündeki bilgisayar ikonuna sağ tıklayarak özellikleri seçin açılan pencerenin sağ üstündeki aygıt yöneticisini seçerek bilgisayarınız eksik olan sürücülerini tespit edin ve bunları bilgisayarınız markasına veya anakartının modeli göre internetten o markanın veya o anakartın firmasının internet sitesinin destek bölümünden indirip kurabilirsiniz özellikle o firmanın internet sitesine gitmenizi öneriyorum bazı siteler sürücü arayanları kandırarak kendi istediği programları bilgisayara yükletiyorlar yani yeni temizlediğiniz bilgisayarınızı tekrar gereksiz programlarla doldurmuş oluyorsunuz.

Birde işletim sistemi ekran kartı sürücüsünü otomatik olarak görmüş olsa bile ekran kartı modelinize göre sürücüyü ekran kartının firmasının internet sitesinden indirin ve kurun.

Eğer bilgisayarınızın alındığı zaman sürücü cd leride verilmiş ise bu kadar uğraşmadan o cd ler ile sürücüleri kurabilirsiniz.

Bütün işlemler bittikten sonra kendiliğinden açılan gereksiz programlarda sürücü yüklemesi sırasında yüklenmiş olduğu için bunların bilgisayarla birlikte açılmasını önlemeniz makinanızın hızlı çalışmasını sağlayacağından bunlarıda kapatmanız gerekir nasıl kapatabileceğinizi daha önceki bir makalemden öğrenebilirsiniz, buradan bakın.

Bilgi günlüğümüze ulaşmanın yolu bilgisayarlarımızdan geçtiği için ilk paylaşımımızı bu konuya ayırdık Hemen hemen her bilgisayar kullanıcısının derdi bilgisayarlarını açarken istemedikleri halde bazı programların açılmasıdır, hata bunların çoğunun ne olduğunu ve ne zaman yüklendiğini bile hatırlamayız genellikle bazı sitelerde gezinirken istemeden tıkladığımız kandırmacalar sonucunda yüklenmişlerdir .

Ben sizlere bu programların nasıl kapatmayı ve bir daha açılmayacağını resimli olarak anlatmak ve sizi bu dertten kurtarmak istiyorum.

Programların açılmasını önlemek için

İlk önce başlat menüsüne tıklayarak  arama yerine –  msconfig  – yazıyoruz veya buradan kopyalayabilirsiniz. Sonra enter tuşuna basın.

Biraz bekleyince karşınıza sistem yapılandırması çıkacaktır burada başlatma kısmınına tıklayın,

 başlatma kısmındaki tikleri kaldırın

tikleri kaldırdıktan sonra tamam basın yeniden başlatması gerekicektir

yeniden başlatın ve gereksiz programların açılma işgalinden kurtulun.

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