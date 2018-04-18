Bilgisayara Chrome OS nasıl yüklenir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
18.04.2018 - 07:15, Son Güncelleme:

Bilgisayara Chrome OS nasıl yüklenir?

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Bilgisayara Chrome OS nasıl yüklenir?

Bilgisayarınıza nasıl Chrome OS yükleyebilirsiniz? Bu adımları izleyerek işiniz kolay...

Çoğu bilgisayarı bir Chromebook'a dönüştürmeniz veya CloudReady yüklemeniz mümkün. Chrome OS, Linux'un sadece bir programı, Chrome'u çalıştıracak biçimde kırpılmış bir sürümü.

Donanımsal Gereksinimler

8GB'lık USB flaş sürücüsü veya DVD
En az 16GB boş alana sahip bir hedef sürücü
En az 2GB RAM (daha küçüğü de yetebilir)
Sabit diskini temizleyebileceğiniz bir bilgisayar
İnternet bağlantısı (CloudReady internetsiz çalışmıyor)

Bilgisayara Chrome OS nasıl yüklenir

Chromium OS'u Yükleme (CloudReady)

Chrome OS'un yükleyebileceğiniz iki sürümü var: ArnoldTheBat'ın sunduğu Chromium OS ve Neverware'in sunduğu CloudReady.

CloudReady işlevsellik, destek ve performans açısından daha iyi olduğu için daha çok tercih ediliyor. 200 laptop modelinde resmi olarak desteklenen CloudReady'yi yüklemek için şu adımları takip etmeniz yeterli.

1. Etcher'ı kullanarak CloudReady'yi USB gibi bir ön yükleme destekleyen medyaya yükleyin.

2. CloudReady'yi bir bilgisayara yükleyin. Bu işlem, tüm verilerinizi silecektir. Bu yüzden gerekli hazırlıkları yapın.

3. İsteğe bağlı: Netflix gibi hizmetleri kullanabilmek için Wildvine, Flash ve diğer özel yazılımları etkinleştirmeniz gerekebilir.

4. İsteğe bağlı: Sorun yaşarsanız, bazı sorun giderme adımlarını uygulamanız gerekebilir.

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