Bilgisayara Chrome OS nasıl yüklenir?
Bilgisayarınıza nasıl Chrome OS yükleyebilirsiniz? Bu adımları izleyerek işiniz kolay...
Çoğu bilgisayarı bir Chromebook'a dönüştürmeniz veya CloudReady yüklemeniz mümkün. Chrome OS, Linux'un sadece bir programı, Chrome'u çalıştıracak biçimde kırpılmış bir sürümü.
Donanımsal Gereksinimler
8GB'lık USB flaş sürücüsü veya DVD
En az 16GB boş alana sahip bir hedef sürücü
En az 2GB RAM (daha küçüğü de yetebilir)
Sabit diskini temizleyebileceğiniz bir bilgisayar
İnternet bağlantısı (CloudReady internetsiz çalışmıyor)
Chromium OS'u Yükleme (CloudReady)
Chrome OS'un yükleyebileceğiniz iki sürümü var: ArnoldTheBat'ın sunduğu Chromium OS ve Neverware'in sunduğu CloudReady.
CloudReady işlevsellik, destek ve performans açısından daha iyi olduğu için daha çok tercih ediliyor. 200 laptop modelinde resmi olarak desteklenen CloudReady'yi yüklemek için şu adımları takip etmeniz yeterli.
1. Etcher'ı kullanarak CloudReady'yi USB gibi bir ön yükleme destekleyen medyaya yükleyin.
2. CloudReady'yi bir bilgisayara yükleyin. Bu işlem, tüm verilerinizi silecektir. Bu yüzden gerekli hazırlıkları yapın.
3. İsteğe bağlı: Netflix gibi hizmetleri kullanabilmek için Wildvine, Flash ve diğer özel yazılımları etkinleştirmeniz gerekebilir.
4. İsteğe bağlı: Sorun yaşarsanız, bazı sorun giderme adımlarını uygulamanız gerekebilir.
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