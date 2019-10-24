'Bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı yasal düzenleme şart'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı yasal düzenleme şart'
GeriTeknoloji 'Bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı yasal düzenleme şart'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
24.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

'Bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı yasal düzenleme şart'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı yasal düzenleme şart'

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı Avcı, Türkiye'de bilgisayar oyunu bağımlılığına ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, yaptığı değerlendirmede, komisyonun 13. toplantısını gerçekleştirdiğini, toplantılar boyunca alanında uzman birçok akademisyen, sivil toplum ve kamu kurumu temsilcisini dinlediklerini anımsattı. 

Komisyon için yol gösterici toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Sunumlardan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda hazırlayacağımız raporda özellikle çocuklar ve gençlerin teknoloji bağımlılığından uzak tutulmaları için yasama olarak neler yapılabileceği konusunda somut öneriler geliştiriyoruz. Özellikle bilgisayar oyunları bağımlılığının dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye için de büyük bir tehlike olduğunu yapılan sunumlardan görmekteyiz. Bu, tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın gibi. Video oyunları, bilgisayar oyunları bağımlılığı çocuklarımızın yalnız zihinsel sağlıklarını değil, bedensel sağlıklarını da tehdit eder aşamaya gelmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Çok şükür bizim göstergeler bir Güney Kore kadar, bir Çin kadar, bir Finlandiya ve diğer ülkeler kadar yüksek tehlike boyutunda değil. Ancak bu bir teselli değil, tedbir almamız gereken durumdur. Bunun için de özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor."

Avcı, diğer ülkelerin aldığı tedbirleri de yapılan sunumlar doğrultusunda değerlendireceklerini söyledi.

Komisyonun ayrıca kendi araştırmalarının da bulunduğunu ifade eden Avcı, bu araştırmalar doğrultusunda gençleri meşgul eden, tüm sosyal faaliyetlerden alıkoyan, sağlıklarını ciddi manada tehlikeye atan bağımlılıkla ilgili yasal tedbirleri kısa sürede düzenleyeceklerini ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle