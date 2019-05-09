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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.05.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Bilgisayar korsanları 41 milyon dolarlık bitcoin ele geçirdi

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Bilgisayar korsanları 41 milyon dolarlık bitcoin ele geçirdi

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini depolayan Binance Exchange'in, 41 milyon dolar değerindeki 7 bin bitcoini bilgisayar korsanlarınca çalındı.

Üyeleri için Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini depolayan Binance Exchange'in 41 milyon dolar değerindeki 7 bin bitcoini bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, kripto para birimlerini depolayan Binance Exchange, bilgisayar korsanlarının sisteme girerek bir seferde 7 bin bitcoin aldığını açıklarken, olayın ardınan platformda para çekme işlemleri askıya alındı.

Bilgisayar korsanlarının saldırı için çeşitli teknikler kullandığını ve büyük miktarda bitcoin çekmeden önce bir dizi hesaba erişerek sabırlı bir şekilde beklediklerini anlatan şirket yetkilileri, "Bu zor durumda anlayışınız için yalvarıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırı sonrası tüm para çekme işlemlerini durduran şirket, işlemlerin yeniden düzelmesinin gelecek haftaya kadar süreceğini duyurdu.

Binance Exchange Üst Yöneticisi Changpeng Zhao, internet üzerinden yapılan canlı yayında siber saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Son 29 saattir uyumuyorum. Dürüst olmak gerekirse iyi hissetmiyorum. İyi bir gün değil." değerlendirmesinde bulundu.

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