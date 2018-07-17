Bilgisayar işletmeni nedir? Ne iş yapar?
Bilgisayar işletmenleri kamu kurumlarındaki genel olarak bilgi işlem faaliyetlerinin tümünü yapan memurdur.
Bilgisayar işletmeni, kamu kurumlarındaki bilgisayarların bakımını ve düzenlemesini yapar. Onarım ve bakım elemanı olarak bilgisayarda bulunan tüm Office programlarına dair bilgilerinin olması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika ile atama işlemleri yapılır. Bilgisayar işletmeni olmak için onaylı sertifika şartı bulunmaktadır.
Bilgisayar İşletmeni Ne İş Yapar?
Bilgisayar işletmenlerinin genel olarak kurumda bulunan bilgisayarların bakım ve onarım işlemini yapması, Office programlarını iyi derecede bilmesi, yazılı ve basılı evrakları dijital ortama geçirmesi, kurumun internet sitesi ile ilgili her işlemi yapması gibi birçok görevi bulunur. Genel olarak bilgi işlem alanında bulunan tüm işlemleri yapabilmesi gerekir.
Bilgisayar İşletmeninin Maaşı Ne Kadardır?
Bilgisayar işletmeninin maaşı 2016 yılında 9/1 derece ile 2.251 TL olarak düzenlenmiştir. Bu maaş üzerine eklenen çocuk ve eş yardımları ile maaşlarda kişisel olarak değişiklik gösterir.
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