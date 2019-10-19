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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.10.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na 5.5 milyarlık bütçe ayrılacak

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na 5.5 milyarlık bütçe ayrılacak

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2020 yılı bütçesinden alacağı pay yaklaşık 7,6 milyar lira olarak belirlendi. Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı yaklaşık 5,5 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alacak.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek tahsis edildi. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 milyar 535 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu. 

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 801 milyon 500 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 329 milyon 337 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 321 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 177 milyon 882 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 100 milyon lira, Rekabet Kurumuna 115 milyon 750 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 147 milyon 139 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 49 milyon 709 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 46 milyon 383 bin lira kaynak aktarılacak. 

2020 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara ayrılan bütçe şöyle: 

Kurumlar Toplam/Bin lira
RTÜK   177.882
BTK5.535.000
SPK   321.000
BDDK   801.500
EPDK   329.337
KİK   100.000
Rekabet Kurumu   115.750
Nükleer Düzenleme Kurumu   147.139
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu      49.709
Kişisel Verileri Koruma Kurumu    46.383
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı7.623.700
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