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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.11.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Beyinleri birbirleriyle bağlanan insanlar düşüncelerini paylaşmayı başardı

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Beyinleri birbirleriyle bağlanan insanlar düşüncelerini paylaşmayı başardı

Bir grup bilim insanı, ilginç bir çalışmaya imza attı ve beyinleri birbirine bağlanan üç insanın düşüncelerini yine birbirleriyle paylaşabilmelerine imkan verdi. Hatta öyle ki üç kişi bu haldeyken Tetris benzeri bir oyun dahi oynamayı başardı.

Uzmanlar, bu deneyin büyütülerek, insanlardan oluşan şebekelerin de birbirine bağlanabileceğini düşünüyor; evet, kulağa geldiği kadar tuhaf bir durum. Yani boşa bir çalışma kesinlikle değil. Bahsi geçen işlem, beyin faaliyetini gösteren elektriksel tepkilerin kayıt edildiği elektroenselogramlar (EEG’ler) ile, manyetik alanlar kullanılarak sinirlerin uyarıldığı transkraniyal manyetik uyarımın (TMS) birleştirilmesiyle çalışıyor.

Bu sistemin ardındaki araştırmacılar, ona BrainNet (BeyinAğı) ismini takmışlar ve bunun nihayetinde pek çok farklı zihni birbirine bağlamada kullanılabileceğini; hatta bunun internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söylüyorlar.

Fakat BrainNet, yeni ve ilginç iletişim yöntemlerine kapı aralamasının yanısıra, aslında insan beyninin daha derin bir seviyede nasıl çalıştığına yönelik daha fazla şey öğrenmemizi mümkün kılabilir.

Araştırmacılar şöyle yazmışlar: “Bildiğimiz kadarıyla, ortaklaşa sorun çözümü için beyinden beyne ilk çok kişili, müdahalesiz doğrudan arayüz olan BrainNet’i sunuyoruz. Bu arayüz, üç insan deneğin beyinden beyne doğrudan iletişim kullanarak işbirliği yapmasına ve verilen bir görevi çözmesine olanak sağlıyor.”

Bilim insanlarının hazırladığı deneyde; iki ‘gönderici’, EEG elektrotlarına bağlanmış ve bu kişilerden, içinde düşen nesnelerin bulunduğu Tetris benzeri bir oyun oynamaları istenmiş. Deneklerin; her bir nesnenin döndürülmesi mi, yoksa döndürülmemesi mi gerektiğine karar vermesi gerekiyormuş.

Beyinleri birbirleriyle bağlanan insanlar düşüncelerini paylaşmayı başardı

Popular Science'ın haberine göre bunu yapmak için, kendilerine, ekranın her iki tarafında yanıp sönen iki LED’den birine bakmaları söylenmiş. LED’lerden biri 15 Hz, diğeri ise 17 Hz hızında yanıp sönüyormuş. Bu ışıklar, beyinde EEG’nin algılayabileceği farklı sinyaller üretiyormuş.

Bu seçimler daha sonra, bir TMS başlığı üzerinden bir ‘alıcı’ya yönlendiriliyor ve bu başlık, alıcının zihninde fosfen adıyla bilinen hayali ışıltılar oluşturuyor.

Alıcı, oyun alanının tamamını göremiyor fakat bir ışık parlaması sinyali gönderildiyse, alıcının düşmekte olan nesneyi döndürmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, üç insanın oluşturduğu beş farklı grupta, yüzde 81.25’lik ortalama bir isabet oranına ulaşmışlar. Bu oran, ilk deneme için yeterli bir miktar.

Göndericiler, alıcının doğru şeyi yapıp yapmadığını belirten ikinci bir geribildirim halkası ekleyip, oyuna fazladan bir karmaşıklık katmanı ilave etmişler.

Alıcılar, sadece beyin iletişimine bakarak, hangi göndericinin en güvenilir olduğunu tespit edebiliyorlarmış. Araştırmacılar bu durumun, içinde insan güvensizliği etmeninin yer aldığı gerçek dünya koşullarıyla muhatap olan sistemler geliştirme bakımından umut vadettiğini söylüyorlar.

Ayrıca mevcut sistem, tek seferde sadece bir ‘bit’ (veya parlama) iletiyor olsa da; Washington ve Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki takım, bu düzeneğin gelecekte genişletilebileceğini düşünüyor.

Ayrı araştırmacı grubu, daha önce iki beyni başarıyla birbirine bağlamış ve katılımcıların birbirlerine karşı 20 sorudan oluşan bir oyun oynamasını sağlamıştı. Hayali fosfen ışıltıları, o zaman da yine bilgi aktarımı için kullanılmış ve “evet” veya “hayır” bilgilerini temsil etmişlerdi.

Bu çalışma her ne kadar şimdilik çok yavaş olsa da, tamamen güvenilir olmasa da ve sinirbilim camiasında henüz hakem denetiminden geçmese de; düşüncelerimizi birbirimize aktarabildiğimiz hayalî bir geleceğe göz kırpıyor. Hatta belki de gelecekte, büyük sorunları çözmeye çalışırken zihinsel kaynakları birleştiririz, kim bilir?

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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