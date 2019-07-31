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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
31.07.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynamayı mümkün kılan sistem

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Beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynamayı mümkün kılan sistem

İsviçre'nin Zürih kentindeki ETH Üniversitesi'nde geliştirilen bir sistemle motor becerileri hasar görmüş insanların zihin gücüyle bilgisayar oyunu oynamaları sağlanıyor. Amaç gelecekte hastaların zihin gücüyle tekerlekli sandalyeyi kontrol etmesini sağlamak.

Üniversite'nin programına gönüllü olarak katılan felçli hasta Smauel Kunz, bu sistemi kullanarak Brain Driver / Beyin Sürücüsü aldı oyunu oynamayı başardı.

Nörolog Dr Rea Lehner, sistemin elektrotlar aracılığıyla beyin ve bilgisayar arayüzünü buluşturan sistemin henüz pilot kullanım aşamasında olduğunu söyledi.

Lehner, asıl hedefin felçli hastaların beyin gücüyle tekerlekli sandalyelerini kontrol etmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Sistemin geliştirilebileceğini belirten ETH Üniversitesi'nen Prof. Nicole Wenderoth ise "Kafatası çok iyi bir yalıtkan. Aynı zamanda beyni koruyor. Bu iyi bir şey ama bizim kas hareketlerinden gelen sinyallerle beyin sinyallerini ayırt etmemizi de engelliyor. Bilim ilerde bunu çözecektir" dedi.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

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