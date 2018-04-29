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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.04.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Beyin dalgalarıyla hareket edebilen mini araç

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Beyin dalgalarıyla hareket edebilen mini araç

Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki 4 öğrenci, beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç tasarladı.

Muş'ta 4 üniversite öğrencisi beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç tasarladı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yasin Gültop, Mehmet Mutlu, Mert Alkınoglu ve İbrahim Aydın, fizik dersinde hocalarının anlattığı beyin dalgaları konusundan etkilenerek proje çalışması başlattı.

Öğrenciler, 3 ayda, hiçbir kumanda kullanılmadan tamamen beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç geliştirdi. Herhangi bir yardım almadan bin 300 liraya mal edilen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

"YAZILAN KODLAR TARAFINDAN DERLENEREK ARAÇ YÖNLENDİRİLİYOR"

MŞÜ Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mehmet Mutlu, beyin dalgalarıyla aracı hareket ettirmeyi başardıklarını söyledi.

Mutlu, aracın özelliklerini şöyle anlattı:

"Şasesini su borularıyla yaptığımız araçta bir ordino, motor şasesi ve altı motorumuz var. Aracımız için 200 satır kod yazdık. Beyinden salgılanan dört dalga ile araca odaklandığımız zaman ileri gitmesini sağlıyoruz. Kafamızda rakamlar düşündüğümüz zaman aracımız geri gidiyor. Durması için de rahatlamamız yani bir şey düşünmemiz gerekiyor. "

Kafaya takılan sensörlerin beyin dalgalarını toplayıp araca gönderdiğini belirten Mutlu, "Kodlar 'C Programlama' dilinde yazılmış olup araç üzerinde bulunan arduino hafızasında bulunuyor. Sensör tarafından toplanan beyin dalgaları bluetooth aracılığıyla araç üzerindeki arduinoya gönderiliyor, yazılan kodlar tarafından derlenerek araç yönlendiriliyor" bilgisini aktardı.

"PROJEYİ TÜBİTAK'A SUNACAĞIZ"

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İbrahim Aydın, böyle bir çalışma yapacaklarını söylediklerinde arkadaşlarının kendilerine güldüğünü dile getirdi.

Ancak bu çalışmayı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydın, "Projemizi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunacağız. Geliştirmek için destek bekliyoruz" dedi. 

"İHA'LARDA KULLANILABİLİR"

Projede öğrencilere danışmanlık yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eşref Alkış, beyin gücüyle çalışan bu tip cihazların dünyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Beyin sürekli belli frekanslar üretiyor. Düşüncene göre frekanslar değişiyor. Aracın ileri gitmesini düşününce beyinde farklı bir frekans oluşuyor. Bunu cihaza tanıtıp ileri gitmesini düşündüğün zaman araç hareket etmeye başlıyor, bu şekilde çalışıyor. Bu araç geliştirilerek insansız hava araçları ve felçli insanlarda kullanılabilir" diye konuştu.

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