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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr/Fotoğraf: iStock
22.10.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Beyaz çan kuşları çiftleşme çağrısını böyle yapıyor

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Beyaz çan kuşları çiftleşme çağrısını böyle yapıyor

Bilim insanları yaptığı çalışmalar sonucunda, sadece erkek beyaz çan kuşlarının çiftleşme döneminde dişisine gösteriş yapmak için yüksek seviye sesler çıkardığını saptadı.

Bilim insanları, Amazonlar'da yaşayan beyaz çan kuşları üzerinde yaptıkları deneyler sonucu, kuşların çıkardığı sesin ortalama 125 desibele ulaştığını ortaya koyuyor. Yapılan çalışmalar, beyaz çan kuşları, çıkardıkları 125 desibellik sesleri ile 116 desibele ulaşan önceki rekorun sahibi olan piha (Lipaugus vociferans) kuşunu da geri bıraktığını gösteriyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Jeff Podos ve kuş uzmanı Mario Cohn-Haft, bu farkın piha kuşlarının yaptığı baskının üç katı ses dalgası oluşturabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Bilim insanları, piha ve çan kuşları ile ses yoğunluğu üzerine yaptığı çalışmalarda, her bir kuşun farklı mesafelerden ses çıkardıklarını ve bunun doğru karşılaştırılması gerektiğini söylediler. Bu yüzden, her bir kuşun ne kadar mesafe uzaklıkta olduğunu berlirlemek için de lazerli telemetre kullandılar. Hangi kuşun en yüksek sesi çıkardığını saptamak için her kuştan gelen ses düzeyini hesapladılar.

Yapılan çalışmalarda 250 gram ağırlığındaki küçük beyaz çan kuşlarının, kalın karın kasları ve geniş bir şekilde açılan gagası sayesinde yüksek düzeyde sesler çıkardıkları saptandı.

Jeff Podos, geniş bir gaganın kuşların anatomilerinin bir müzik aleti gibi olmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Fakat, uzmanlar bu kadar yüksek ses seviyesi sebebiyle beyaz çan kuşlarının ciğerleri havasız kalacağı için uzun süre uçamayacaklarını da belirttiler.

Beyaz çan kuşları diğer kuşlar gibi uzun mesafelerde yüksek sesli çağrıda bulunmazlar. Sadece erkek beyaz çan kuşları, çiftleşme döneminde dişisine gösteriş yapmak için yüksek seste öter.

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