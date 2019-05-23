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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.05.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Beta Pictoris'in çevresinde 3 kuyruklu yıldız keşfi

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Beta Pictoris'in çevresinde 3 kuyruklu yıldız keşfi

Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris yıldızında 3 extrasolar kuyruklu yıldız keşfedildi.

Dünya'ya 63 ışık yılı mesafede yer alan Beta Pictoris yıldızında 3 öte kuyruklu yıldız keşfedildi.

Science Daily'nin haberine göre, Innsbruck Üniversitesi araştırmacıları kuyruklu yıldızları, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS'in sağladığı veriler ile tespit etti.

Innsbruck Üniversitesi Astro ve Moleküler Fizik Enstitüsünde görevli bilim adamları Sebastian Zieba ve Konstanze Zwintz'in, mart ayında Beta Pictoris yıldızının ışık eğrisini incelerken güneş sistemi dışındaki 3 kuyruklu yıldızın sinyalini keşfettiği bildirildi.

Zieba ve Zwintz, verinin, Beta Pictoris'in ışık yoğunluğunda kayda değer bir azalma olduğunu, yıldızın yörüngesinde bir nesnenin karaltısına bağlı bu değişimlerin açıkça bir kuyruklu yıldızla ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Kuyruklu yıldız bilimi açısından önemli bir keşif

Araştırmaya destek veren Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü Doktoru Grant Kennedy de keşfin öte kuyruklu yıldız bilimi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Kennedy, "Beta Pictoris'in güneş sistemi ötesinde kuyruklu yıldızlara ev sahipliği yaptığı on yıllardır düşünülüyordu. TESS, bu kuyruklu yıldızların varlığını ispatlayan bağımsız veriler sunuyor. Bir sonraki hedefimiz yıldızların etrafında benzer işaretler bulabilmek. Bu keşif, TESS uydusunun görevine uygun olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Leiden Üniversitesinden Matthew Kenworthy ve Warwick Üniversitesinden Grant Kennedy'in iş birliğiyle tamamlanan keşfin sonuçları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanacak.

Güneş sistemi ötesindeki gezegenleri keşfetmeyi hedefleyen TESS uydusu, gelişmiş teknik donanımı ile gezegenlerden çok daha küçük olan kuyruklu yıldızların keşfi açısından da önem taşıyor.

Araştırmaya katılan bilim insanları, genç yıldızların etrafında yeni kuyruklu yıldızlarının keşfinin mümkün olduğunu ve bu keşiflerin kendi güneş sistemimizin tarihiyle ilgili sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracağını savunuyor. 

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