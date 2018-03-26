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    Beslenme alışkanlıklarını takip eden sensör

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Bilim ve teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmeler sonucunda insan sağlığı konusunda önemli çalışmalar ortaya çıkıyor. Bilim insanları, insanların beslenme alışkanlıklarını takip edebilecek bir diş sensörü üzerinde çalışıyor.

    Tufts Üniversitesi tarafından yürütülen bu çalışma, diş üzerine konumlandırılan küçük bir sensör sayesinde yapılıyor. Bu sensör ile insanların ağız ve diş sağlıkları hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca insanların tüketim alışkanlıklarını da takip eden sensör, doğrudan dişe monte ediliyor. Kişinin gün boyunca tükettiği tüm besinleri kaydediyor ve bu verileri sisteme iletiyor.

    Verileri anlık olarak ileten sensör, diş hekimleri ve diş sağlığı konusunda yapılan araştırmalar için kolaylık sağlayacak. 3 ana katmandan oluşan sensör, 2mmx2mm boyutunda. Cihazın en alt katmanı verileri analiz etmekle, diğer iki katmanı ise tüketilen maddeleri tanımlamak ile görevli. Bilim insanları cihazın daha da geliştirilerek gelecekte başka alanlarda da kullanabileceğini söylüyor. 

    Etiketler: Diş sensörü , Yeme alışkanlıkları , Kontrol , Ağız diş sağlığı , Çip
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