BenQ yeni monitörü EL2870U'yu tanıttı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
20.04.2018 - 19:26, Son Güncelleme:

BenQ yeni monitörü EL2870U'yu tanıttı

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BenQ yeni monitörü EL2870U'yu tanıttı

Gelişmiş VA paneliyle hayli iyi parlaklık, çözünürlük ile net bir ses sağlayan yeni EL2870U, yeni teknolojileriyle oyun ve video izleme için oyunculara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili BenQ Orta Doğu ve Türkiye Yönetici Direktörü Manish Bakshi “Bu ürün dijital eğlence meraklılarına en fazla aracı ve heyecanı sunmak için özel olarak tasarlandı. Sıkı bir oyuncu, sinema aşığı ya da ses-görüntü meraklısı olun, bu monitör, gözlerinizi korurken, HDR ile desteklenen bir görsel canlılıkla  görüş deneyimi sunacak.”dedi. 

EL2870U, içeriğin formatına uygun bir şekilde otomatik olarak düzenlenen, parlaklığı, renk sıcaklığını ve kontrastı geliştirmek için tasarlanmış, gerçekçi 4K UHD teknolojisini sunuyor. HDR video mühendisliği ile BenQ EL2870U, doğal renklerin gerçek bir sunumu olan gerçek siyah tonlarını ve parlak beyazları sağlayan tam dinamik menzile sahip. Akıllı şekilde tasarlanmış Brightness Intelligence Plus teknolojisi, ortamın ışık seviyesini ve renk sıcaklığını algılayarak, görüntü üzerinde parlaklık ve renk sıcaklığı ayarlamalarını otomatik olarak yapar ve kullanıcılara rahat bir görüş sunuyor. Bu sayede ekrandaki içerik, yeterli netlik ve doygunlukta sunularak, aşırıya kaçmadan sağlanır. Bununla birlikte AMD FreeSync desteği ve 1ms’lik gecikme süresiyle de özellikle konsol oyuncuları için de ideal.

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