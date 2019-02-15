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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.02.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Beklenen Xbox One oyunu Crackdown 3 satışta!

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Beklenen Xbox One oyunu Crackdown 3 satışta!

Uzun zamandır merakla beklenen Xbox One oyunu Crackdown 3 bugün oyun severlerin beğenisine sunuldu. Crackdown 3, diğer tüm Xbox Game Studios oyunları gibi çıktığı gün, oyuncuların büyük ilgi gösterdiği ve Xbox One konsolunda 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim sunan Xbox Game Pass’e de eklendi.

Oyuncularına heyecan dolu açık dünya oyun alanı sunan Crackdown 3, adalet ajanlarının şeytani şirket TerraNova Worldwide ile olan savaşını konu alıyor. Oyuncular, hikâye modunu ister arkadaşlarıyla isterse tek başlarına Xbox One ve Windows 10 platformlarında oynayabilecek. Bunun yanı sıra, 4K çözünürlük ve HDR görüntü desteğine sahip zengin sahnelere sahip Crackdown 3’te, yıkımın en büyük silah olduğu, tamamen yeni “Wrecking Zone” modu ile oyuncular birbirlerine karşı oynama fırsatı bulacak.

Crackdown 3, oyuncularına kontrolden çıkmış, kargaşa ve yıkım dolu acımasız bir suç imparatorluğuna adalet getirmek için süper güçlere sahip bir ajan olarak suçla savaşma heyecanı yaşatıyor. Fütürist bir şehir, dönüşen araçlar ve geniş bir silah yelpazesi oyuncuları bekliyor.

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