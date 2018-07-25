beIN CONNECT 15 günlüğüne bedava oldu
Digiturk’ün belgesel, dizi, film ve spor içeriğini zaman ve mekandan bağımsız olarak internet üzerinden sunan beIN CONNECT uygulaması; abonelik şartı olmadan 15 gün süreyle ücretsiz oldu.
Kampanya kapsamında cep telefonu ve tabletine beIN CONNECT uygulamasını indiren veya bilgisayarı ile www.beinconnect.com.tr adresini ziyaret eden herkes 15 gün boyunca, platformun geniş yelpazedeki içerik arşivini ücretsiz izleyebiliyor.
Abonelik şartının aranmadığı kampanyaya, kayıt sayfası üzerinden cep telefonu ile şifre oluşturarak giriş yapmak mümkün. Söz konusu kampanya ile Digiturk’ün zengin içeriklerinin geniş bir kitle tarafından ücretsiz olarak keşfedilmesinin sağlanması amaçlanıyor.
beIN CONNECT’te ödüllü film, dizi, belgesel ve çocuklara yönelik programlar ve dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından oluşan 15.000’e yakın içerik bulunuyor.
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