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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.11.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Bedava WiFi'a bağlananlara uyarı

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Bedava WiFi'a bağlananlara uyarı

Kafeler, otel lobileri, havalimanları gibi yerlerde ücretsiz sunulan ve düşünülmeden bağlanılan Wi-Fi ağları, kişilerin bilgilerini ele geçirmeye çalışan hackerlere altın değerinde fırsat sunuyor. WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, ortak alanlarda internete bağlanmak isteyen kullanıcıların nasıl güvende kalacağı ile ilgili öneriler paylaştı.

Akıllı telefon, tablet ya da laptop gibi cihazların seyahat esnasında veya kamuya açık alanlarda kullanımı çeşitli sıkıntıları beraberinde getiriyor. Cihazları, her istenildiğinde kullanıma hazır olmaları için sürekli şarj etmeye çalışmak, yere düşürmek ya da takside unutmamak bunlardan birkaçını oluştururken, ücretsiz Wi-Fi ağlarının getirdiği riskler ise çoğunlukla düşünülmüyor. Peki nelere dikkat etmeli?

1. Güçlü bir antivirüs yazılımı kullanın. Kullanıcıların sahip olduğu bütün cihazlarda bir antivirüs korumasının olması, şüpheli hareketleri fark etmek, durdurmak ve raporlamak için oldukça önem taşıyor. Arka planda sürekli çalışacak böyle bir yazılım, rutin taramalarla tehditlere karşı güncel savunma oluşturarak kullanıcıları koruyor. 

2. Seçici ve uyanık olun. Asıllarını taklit etmek adına oluşturulan sahte ağlar, doğru ağa bağlandığını düşünen pek çok kişiyi hackerlerin ağına düşürüyor. “MekanAdıWiFi” gibi masum gözüken bir ağ ismi ile man-in-the-middle (ortadaki adam) saldırısı düzenleyen siber saldırganlar, kandırarak sisteme giriş yaptırdığı kullanıcıların bilgilerini kolayca çalıyor. Bu kötü niyetli ağların hedefi olmamak için, bulunulan yerdeki kurumsal ağ adının mutlaka bir yetkiliye sorularak teyit edilmesi öneriliyor. Ağın doğruluğuna emin olunsa dahi dosya paylaşma özelliğinin kapatılması önlem olarak alınabilirken, bağlanılan ağın güvenli olduğunu gösteren ve ağ isminin yanında bulunan kilit simgesinin de kontrol edilmesi yarar sağlıyor. 

3. Ya şüpheci davranın ya da kendinize özel ağ yaratın. Ücretsiz ağ bağlantısı üzerinden yapılanların başkaları tarafından görülebileceğinin unutulmaması saldırı ihtimaline karşı avantaj yaratıyor. Bu nedenle ortak ağları, özel mailleri okuma, bankacılık veya çevrimiçi alışveriş işlemleri gerçekleştirme gibi amaçlarla kullanmak yerine haber okuma, müzik dinleme gibi aktiviteler için tercih etmek hackerleri uzaklaştırabiliyor.

Bedava WiFia bağlananlara uyarı

Hassas işlemleri ücretisz Wi-Fi ağlarıyla gerçekleştirmekte ısrarcı olan kullanıcıların HTTP yerine SSL sertifikalı HTTPS uzantısına sahip sitelere girmesi gerekiyor. Ayrıca, ortak ağlara girmek yerine kullanıcıların kendi cihazları üzerinden hotspot erişimi sağlaması, daha yüksek seviyede güvenlik vaat ediyor.

4. VPN kullanın. VPN adı verilen sanal özel ağlar, kullanıcıların çevrimiçi kimliğini gizlediği için ücretsiz ağlar için daha güvenlikli bir yol sunuyor. Bu ağlar, cihazların IP adresini değiştirerek bulundukları gerçek konumu saklıyor ve kişilere internette anonim şekilde hareket etme imkanı veriyor. 

5. Ağa dikkat etmek haricinde de önlemler olduğunu unutmayın. Ağlarla doğrudan alakalı olanlar haricinde de alınabilecek pek çok önlem bulunuyor. Kullanıcıların, bilgisayar veya telefonlarının başına bir şey gelme ihtimaline karşılık önemli bilgilerini düzenli periyotlarla yedeklemesi, bir saldırı anında kaybedilmeleri durumunda sorunun şiddetini azaltıyor. Bu yedeklemeler için buluta dayalı servislere veya flash disklere başvurulabiliyor.

Ayrıca, sitelerde oluşturulan hesaplara giriş için küçük ve büyük harf, rakam ve sembollerin kombinasyonundan oluşan güçlü şifrelerin belirlenmesi ve mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamasının uygulanması hackerlerin bilgileri ele geçirmesini daha zor hale getiriyor. Son olarak, eğer otomatik bir şekilde gerçekleşmiyorsa, işletim sistemlerine dair düzenli güncellemelerin indirilmesi, siber saldırganların içeri sızabileceği güvenlik zafiyetlerini kapatıyor.

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