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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
29.11.2018 - 06:54, Son Güncelleme:

Bebeklerin genlerini değiştirdi, yaptığınla gurur duyduğunu açıkladı!

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Bebeklerin genlerini değiştirdi, yaptığınla gurur duyduğunu açıkladı!

Çin'de tüp bebek tedavisi sırasında embriyoların DNA'sını değiştirerek AIDS'e karşı bağışıklık kazandırdığını iddia eden bilim insanı He Jiankui, insan genleriyle bu şekilde oynamanın etik olmadığını söyleyenlere karşı kendisini savundu.

Hong Kong'da düzenlenen Genom Zirvesi'nde konuşan He, çalışmasıyla gurur duyduğunu ifade etti ve başka bir embriyonun daha genlerini değiştirmeyi başardığını da iddia etti. He, son deneyine konu olan hamileliğin henüz erken safhalarda olduğunu söyledi.

He Jiankui, tüp bebek tedavisi sırasında HIV virüsünün hücrelere girmesine izin veren bir protein oluşturan CCR5 geninin devre dışı bırakıldığını iddia ediyor.

He'nin çalışmaları bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilebilmiş değil. Söz konusu deneylerle ilgili bir akademik makale de henüz yayımlanmadı.

He Jiankui'nin görev yaptığı Güney Şenzen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de, söz konusu araştırmanın kendilerinden habersiz bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Çok sayıda bilim insanı sağlıklı embriyolar üzerinde bu tür deneylerin yapılmasının tamamen etik dışı olduğunu söyledi.

He Jiankui ise Lulu ve Nana adlarındaki ikizlerin sağlıklı biçimde doğduklarını, gelecek 18 yıl boyunca çocukların gelişimini takip edeceklerini söyledi.

HIV virüsü taşıyan babalardan hamile kalmış olan yedi kadının araştırma kapsamına alındığını anlatan He, tüm katılımcıların gönüllü olarak deneyde yer aldıklarını, kimsenin rızası dışında bir teste tabi tutulmadığını ifade etti.

He elde ettiği bulguları yayımlanmak üzere bir akademik dergiye gönderdiğini de söyledi ancak bu derginin hangisi olduğunu açıklamadı.

'Canavarca'

Ancak yürütülen bu çalışmaların Kabul edilemez olduğunu savunanlar var.

BBC'ye konuşan Oxford Üniversitesi Etik Profesörü Julian Savulescu, "Eğer bu araştırma doğruysa tek kelimeyle canavarca bir şey. Genlerle oynamanın erken yaşlarda ya da ilerleyen yaşlarda ne gibi sorunlara yol açabileceği kestirilemez. Kansere dahi yol açabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu deney sağlıklı bebekleri büyük bir tehlikeye atmaktan başka bir şey değil" dedi.

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