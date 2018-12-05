Bebeklerin genini değiştiren Çinli 'Frankeştayn' kayıp mı?
'Çinli Frankeştayn' olarak anılan ve bebeklerin genetiğini değiştirdiğini açıklayan Çinli araştırmacı He Jiankui'nin nerede olduğunun bilinmediği iddia ediliyor.
Geçen hafta genetiği değiştirilmiş bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğunu açıklayan He Jiankui'nin nerede olduğu bilinmiyor.
Araştırması nedeniyle He, canlı birini yaratan ve yaptığı şey yüzünden dehşete düşmüş bir bilim insanının anlatıldığı 'Frankeştayn' romanına atıfla 'Çinli Frankeştayn' olarak tanınmaya başladı.
He ile ilgili gözaltında olduğu ve ev hapsinde tutulduğu gibi iddialar ise görevli olduğu Shenzen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SUSTC) tarafından yalanlandı.
'HERHANGİ BİR SORUYA CEVAP VEREMEYİZ'
Üniversite sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda resmi kanallar dışında kimsenin bilgisi doğru değil. Konuyla ilgili herhangi bir soruya cevap veremeyiz, ancak herhangi bir bilgiye sahip olursak, resmi kanallarımız aracılığıyla güncelleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Çinli bilim insanı He Jiankui, genetiği değiştirilerek ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Lulu ve Nana isimli ikizlerin sağlıklı doğduklarını ve gelecek 18 yıl gözetim altında tutulacaklarını belirtmişti.
İLANI TEPKİYLE KARŞILANDI
Ancak, He'nin açıklaması hem Çin'de, hem de dünya çapında tepkiyle karşılandı. Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Planlı Doğum Komitesi, Jiankui'nin çalışmalarını yasa dışı ilan ettiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu.
Sputnik'in haberine göre Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şu Nanping ise devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada bakanlığın söz konusu işleme sert bir şekilde karşı olduğunu açıklayarak He ve söz konusu işleme dahil olan araştırmacılar hakkında soruşturma başlatıldığını belirtmişti.
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