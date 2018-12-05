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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.12.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

Bebeklerin genini değiştiren Çinli 'Frankeştayn' kayıp mı?

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Bebeklerin genini değiştiren Çinli 'Frankeştayn' kayıp mı?

'Çinli Frankeştayn' olarak anılan ve bebeklerin genetiğini değiştirdiğini açıklayan Çinli araştırmacı He Jiankui'nin nerede olduğunun bilinmediği iddia ediliyor.

Geçen hafta genetiği değiştirilmiş bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğunu açıklayan He Jiankui'nin nerede olduğu bilinmiyor.

Araştırması nedeniyle He, canlı birini yaratan ve yaptığı şey yüzünden dehşete düşmüş bir bilim insanının anlatıldığı 'Frankeştayn' romanına atıfla 'Çinli Frankeştayn' olarak tanınmaya başladı.

He ile ilgili gözaltında olduğu ve ev hapsinde tutulduğu gibi iddialar ise görevli olduğu Shenzen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SUSTC) tarafından yalanlandı.

'HERHANGİ BİR SORUYA CEVAP VEREMEYİZ'

Üniversite sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda resmi kanallar dışında kimsenin bilgisi doğru değil. Konuyla ilgili herhangi bir soruya cevap veremeyiz, ancak herhangi bir bilgiye sahip olursak, resmi kanallarımız aracılığıyla güncelleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Çinli bilim insanı He Jiankui, genetiği değiştirilerek ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Lulu ve Nana isimli ikizlerin sağlıklı doğduklarını ve gelecek 18 yıl gözetim altında tutulacaklarını belirtmişti.

İLANI TEPKİYLE KARŞILANDI

Ancak, He'nin açıklaması hem Çin'de, hem de dünya çapında tepkiyle karşılandı. Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Planlı Doğum Komitesi, Jiankui'nin çalışmalarını yasa dışı ilan ettiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu. 

Sputnik'in haberine göre Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şu Nanping ise devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada bakanlığın söz konusu işleme sert bir şekilde karşı olduğunu açıklayarak He ve söz konusu işleme dahil olan araştırmacılar hakkında soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

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