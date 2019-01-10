Bebekler rahat uyusun diye akılı uyku sensörü geliştirdiler
CES 2019 fuarında hemen herkese dokunan bir teknoloji bulunuyor; hatta bebekler için bile teknolojinin sunduğu yeni çözümler var! Sleepace Smart Sleep Sensor isimli özel bir sensör, bebeğinizin beşikteki hareketlerini anbean takip ederek onun en rahat şekilde uyuyabilmesini sağlıyor.
Bebeklere hitap eden özel bir sensör, ailelerin işini epey kolaylaştıracağa benziyor. Sleepace Smart Sleep Sensor adını taşıyan ve CES 2019'da ziyaretçilere tanıtılan bu özel teknoloji aslında komple bir bebek uyku takip sistemi. Bebeğiniz uyuduktan sonra onun hareketlerini, kalp atışını ve hatta nefes alış verişini dahi takip edebilen bir teknolojiden söz ediyoruz.
Örnek vermek gerekirse; sistem eğer bebeğinizin 20 saniyenin üzerinde bir sürede nefes alış verişinde sorun tespit ederse ebeveynlere hemen sesli uyarı gönderiyor. Hiçbir noktada bağlantısı bulunmadığından kolayca kurulumu olan sensör, aynı zamanda bebekler için geliştirildiği için sıvı gibi dış etmenlere karşı da hayli dayanıklı.
Mart ayında piyasaya çıkması beklenen ürünün yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.
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