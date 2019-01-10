Bebekler rahat uyusun diye akılı uyku sensörü geliştirdiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.01.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Bebekler rahat uyusun diye akılı uyku sensörü geliştirdiler

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Bebekler rahat uyusun diye akılı uyku sensörü geliştirdiler

CES 2019 fuarında hemen herkese dokunan bir teknoloji bulunuyor; hatta bebekler için bile teknolojinin sunduğu yeni çözümler var! Sleepace Smart Sleep Sensor isimli özel bir sensör, bebeğinizin beşikteki hareketlerini anbean takip ederek onun en rahat şekilde uyuyabilmesini sağlıyor.

Bebeklere hitap eden özel bir sensör, ailelerin işini epey kolaylaştıracağa benziyor. Sleepace Smart Sleep Sensor adını taşıyan ve CES 2019'da ziyaretçilere tanıtılan bu özel teknoloji aslında komple bir bebek uyku takip sistemi. Bebeğiniz uyuduktan sonra onun hareketlerini, kalp atışını ve hatta nefes alış verişini dahi takip edebilen bir teknolojiden söz ediyoruz.

Bebekler rahat uyusun diye akılı uyku sensörü geliştirdiler

Örnek vermek gerekirse; sistem eğer bebeğinizin 20 saniyenin üzerinde bir sürede nefes alış verişinde sorun tespit ederse ebeveynlere hemen sesli uyarı gönderiyor. Hiçbir noktada bağlantısı bulunmadığından kolayca kurulumu olan sensör, aynı zamanda bebekler için geliştirildiği için sıvı gibi dış etmenlere karşı da hayli dayanıklı.

Mart ayında piyasaya çıkması beklenen ürünün yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. 

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