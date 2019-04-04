Beats'ten yeni kablosuz kulaklık: Powerbeats Pro
Powerbeats Pro adını taşıyan Beats'in yeni kablosuz kulaklıkları, kullanıcıları kablo karmaşasından kurtaracak gibi görünüyor. Türkiye'de 1999 TL'den satışa sunulan ürün, özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Apple Store'larda satışına başlanan Powerbeats Pro, şirketin kablosuz kulaklığı AirPods'larda kullanılan H1 çipini içeriyor ve Hey Siri komutunu da algılayabiliyor. Yani siz Hey Siri diye seslendiğinizde kulaklığınız üzerinden telefonunuza komut verebiliyorsunuz. Suya ve toza karşı da hayli dayanıklı bir yapıda olan ürün kulak içi kulaklık olarak 9 saate kadar dinleme süresi sunuyor.
Daha çok sporcuları hedef alan Powerbeats Pro, daha fazla netlik ve geliştirilmiş dinamik aralık sunarken, diğer yandan yeniden tasarlanmış akustik paketi ile güçlü ve dengeli bir ses sağlıyor. Class 1 Bluetooth teknolojisini destekleyen ürün, daha uzun erişim mesafesi sunuyor. Bu da telefonunuzdan daha uzakta kalabileceğiniz anlamına geliyor ve hareket özgürlüğü konusunda daha az kısıtlayıcı oluyor.
Üzerinde birden çok mikrofon bulunmasından dolayı karşı tarafa sesi de net bir şekilde iletebilen Powerbeats Pro, dışarıdaki gürültüleri filtreleyebiliyor.
Powerbeats Pro, Apple Watch, iPad, iPhone ve Mac'lere otomatik bağlanabiliyor. Yani cihazın kurulumu hayli kolay.
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