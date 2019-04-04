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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Beats'ten yeni kablosuz kulaklık: Powerbeats Pro

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Beats'ten yeni kablosuz kulaklık: Powerbeats Pro

Powerbeats Pro adını taşıyan Beats'in yeni kablosuz kulaklıkları, kullanıcıları kablo karmaşasından kurtaracak gibi görünüyor. Türkiye'de 1999 TL'den satışa sunulan ürün, özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Apple Store'larda satışına başlanan Powerbeats Pro, şirketin kablosuz kulaklığı AirPods'larda kullanılan H1 çipini içeriyor ve Hey Siri komutunu da algılayabiliyor. Yani siz Hey Siri diye seslendiğinizde kulaklığınız üzerinden telefonunuza komut verebiliyorsunuz. Suya ve toza karşı da hayli dayanıklı bir yapıda olan ürün kulak içi kulaklık olarak 9 saate kadar dinleme süresi sunuyor.

Daha çok sporcuları hedef alan Powerbeats Pro, daha fazla netlik ve geliştirilmiş dinamik aralık sunarken, diğer yandan yeniden tasarlanmış akustik paketi ile güçlü ve dengeli bir ses sağlıyor. Class 1 Bluetooth teknolojisini destekleyen ürün, daha uzun erişim mesafesi sunuyor. Bu da telefonunuzdan daha uzakta kalabileceğiniz anlamına geliyor ve hareket özgürlüğü konusunda daha az kısıtlayıcı oluyor.

Beatsten yeni kablosuz kulaklık: Powerbeats Pro

Üzerinde birden çok mikrofon bulunmasından dolayı karşı tarafa sesi de net bir şekilde iletebilen Powerbeats Pro, dışarıdaki gürültüleri filtreleyebiliyor. 

Powerbeats Pro, Apple Watch, iPad, iPhone ve Mac'lere otomatik bağlanabiliyor. Yani cihazın kurulumu hayli kolay.

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