Baz İstasyon Dilimleme teknolojisinin saha denemesi yapıldı

Türk Telekom iştiraki Argela'nın geliştirdiği Baz İstasyon Dilimleme (RAN Slicing) teknolojisinin canlı saha denemesi, Konya Habiller Köyü’ndeki sahada gerçekleştirildi.



Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom iştiraki Argela’nın geliştirdiği baz istasyonu kaynaklarının kullanıcılar arasında ihtiyaca göre dinamik olarak dilimlenip maksimum verim ile kullanılmasını sağlayan Baz İstasyon Dilimleme (RAN Slicing) teknolojisinin canlı saha denemesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla Konya Habiller Köyü’ndeki Evrensel Hizmet Projesi kapsamında kurulan sahada yapıldı.

Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli Open Networking Foundation (ONF) ile kısa süre önce bir iş birliği anlaşması imzaladığı anımsatılan açıklamada, söz konusu iş birliğinin, 5G kablosuz ağlar

için çözüm sunan açık kaynaklı şebeke yönetim ve merkezi işletim (M-CORD) altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını içerdiği, M-CORD altyapısında kullanılan RAN Slicing saha testinin de bu kapsamda yapıldığı kaydedildi.



"Emin adımlarla çizdiğimiz yol haritasında ilerliyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Türkiye'nin bilgi toplumu olması yolunda, Bakanlık olarak üzerilerine düşen görevlerin bilincinde olduklarını belirtti. Bu dönüşümün ana omurgasının her yerden herkese genişbant internet erişimi sağlamak için ülkenin her yerine güncel teknolojiye uygun haberleşme altyapılarının ulaştırılması olduğunu aktaran Kılıç, bu amaçla Ulusal Geniş Bant Stratejisi'ni yayınladıkları anımsattı.

Kılıç, şöyle konuştu:



"Emin adımlarla çizdiğimiz yol haritasında ilerliyoruz. Ayrıca yaklaşık 7 yıldır Evrensel Hizmet kapsamında, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı gelişmiş haberleşme altyapılarıyla buluşturmak için çalışıyoruz. Teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlayarak bu teknolojilerde söz sahibi olmak amacıyla yaptığımız iş birliği anlaşmasının ilk meyvelerinden olan bu saha testleri bizim için cesaret verici olmakla birlikte önümüzde uzun bir yol olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”







"Oyunu değiştirici etki yapacak”



Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan da Türk Telekom iştiraki Argela'nın Yazılım Tanımlı Ağ (Software Defined Network -SDN) teknolojileri kapsamında geliştirdiği RAN Slicing olarak tanımlanan teknolojinin sektörde oyunu değiştirici bir etki yapacağını savundu.

Doğan, şunları kaydetti:



"Ölçeklenebilir, esnek, programlanabilir mimarisiyle bu teknolojimiz geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunulmasına olanak sağlıyor. RAN Slicing’in küresel 5G standartları arasına kabul edilmesi yönünde sağlam adımlarla yol alıyoruz. Hızlı ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun bir altyapı teknolojisi geliştirmenin ve üretmenin eşiğinde olan Türkiye, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında kırsal kesimlere en son teknolojiyi götürmeyi hedefliyor.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yürüttüğü Evrensel Hizmet Projeleri ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçlarını gelişen son teknolojiyi kapsayacak şekilde giderirken, yerli ve milli ürünlerin kullanımını artırmaya yönelik önemli adımlar atıyor. Yerli ürün kullanımı zorunluluğu ile başlayan bu süreç ONF ile yapılan uluslararası iş birliği anlaşmasıyla devam ediyor. Gerçekleştirilen testler başarılı olursa Türkiye,

çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş olacak. Yapılan saha testi nüfusu 500’e kadar olan kırsal bölgelere mobil ses ve genişbant internet hizmetini götürmek ve sayısal uçurumu azaltmak amacıyla başlatılan Evrensel Hizmet Projesi’nde önemli adım olacağı gibi, mobil şebekelerin gelişim sürecinde de bir kilometre taşı olacak."