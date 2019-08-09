'Bayramları sosyal medyadan kutluyoruz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Bayramları sosyal medyadan kutluyoruz'
GeriTeknoloji 'Bayramları sosyal medyadan kutluyoruz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
09.08.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

'Bayramları sosyal medyadan kutluyoruz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Bayramları sosyal medyadan kutluyoruz'

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, sosyal medyanın yaygınlaşmasının dini bayramların kutlanmasıyla ilgili alışkanlıklarda meydana getirdiği değişiklikleri araştırdı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Kurban Bayramı yaklaşırken dini bayramların kutlanmasında sosyal medyanın etkisini araştırdı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda bayramların, geleneksel ritüeller dışında sosyal medyadan kutlandığı belirtildi.

Sosyal medyada bayramın ana teması olan ziyaretlerden aile fotoğraflarının paylaşılmasına ağırlık verildiği kaydedilen açıklamada, günümüz teknolojisinde daha çok dijital toplu mesajlar ve görüntülü konuşma uygulamalarıyla gerçekleşen yeni nesil bayramlaşmaların yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bayram kutlamalarında geleneksel aile ziyaretlerinin azaldığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlar geleneksel aile ziyaretleri yerine sosyal medya üzerinden bayram tebrikleri yapmaktadır. Bunların arasında en çok WhatsApp ve SMS uygulamaları ile toplu mesaj gönderimi tercih edilmektedir. Bu mesajlar hazır metinler olabileceği gibi kişi tarafından herkese gönderilmek üzere yazılmış özlü sözlü, şiirsel metinler de olabilmektedir. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise internet ortamında buldukları ve üzerinde 'İyi bayramlar', 'Bayramınız kutlu olsun' gibi yazılar bulunan hazır görsel ve GIF'leri kullanmaktadır. Bir diğer yöntemde ise sosyal medya kullanıcıları, kurbanlıklar ve bayram temizliğine ilişkin karikatürleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır. Bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzakta olan vatandaşlar ise Snapchat, Facetime, WhatsApp, Skype gibi uygulamalar üzerinden görüntülü sohbet yaparak yakınlarıyla bayramlaşabilmektedir."

Kurbanlıkla öz çekim

Kurbanlar kesildikten sonra pişirilen yemek görselleriyle, ailece oturulan bayram sofralarının da sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldığı belirtilen açıklamada, kişilerin ibadetlerini yerine getirmek üzere kestiği kurbanlarla öz çekim yaparak bu fotoğraflara sosyal medyada sıkça yer verdiği aktarıldı.

Bayramda, kurban kesiminde çekilen fotoğraf ve videoların da paylaşıldığı tespitinin de yer aldığı açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu durum, sosyal medyada istenmeyen görüntülere neden olduğundan eleştirilmektedir. Kesici aletlerin kullanımından doğan kazalar ve kaçan kurbanlıklar da çoğu zaman paylaşılmaktadır. Bayram tatilini aile büyüklerinin yanında geçirmek yerine tatile gitmeyi tercih eden sosyal medya kullanıcıları ise tatil görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaktadır. Instagram ve Facebook daha çok görsel içerikli bayram tebriği ve fotoğraf paylaşımı için kullanılırken, Twitter'da genele hitap eden, metin ağırlıklı paylaşımlar yer almaktadır. Bayram sürecinde, YouTube'da ise daha çok marka ve kurumların, bayram tebriği içeriğindeki reklam ve videoları paylaşılmaktadır."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?