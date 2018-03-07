Battlefield V işte böyle olacak!

2018'de en çok beklenen oyunlar arasında yer alan Battlefield'ın son oyunu Battlefield V olarak ortaya çıktı. Oyun konusundan dolayı oyunun Battlefield 1'in devamı olacağı düşünülüyor. Bu yüzden oyunun isminin Battlefield 2 olması bekleniyordu. Ancak bu isimli bir Battlefield oyunun olduğundan dolayı oyunun ismi Battlefield V olarak belirlenmiş.

Battlefield 1943'ten beri seri ilk defa bu oyunda 2. Dünya Savaşını konu alacak. Ayrıca oyunun yapımcısının Vietnam Savaşı'nı konu alacak olan Battlefield: Bad Company 3 üzerinde çalıştığı da sızdırılan bilgilerde yalanlanmış. Ancak serinin geleceğinde bir değişim yapılmak istenirse bu oyunun da masada tutulduğu bilgisi de yer alıyor. Yeni Battlefield oyunu, E3 2018 fuarında oynanabilecek.