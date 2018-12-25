Battlefield V için 'para' alışverişi başlıyor
Satışa sunulduğu günden bu yana büyük ses getiren Battlefield V için önemli bir gelişme oldu. Oyuncular, artık premium paralarıyla oyuniçi alışveriş yapabilme imkanına sahip olacak. Peki bu oyuncuların hayatını nasıl değiştirecek dersiniz?
Battlefield V'te oyun içinde alışveriş dönemi başlıyor. Yayıncı EA, oyuna yeni bir piremium para bitirimi getirecek. Ancak bir karışıklık olmasın: Battlefield V’ta halihazırda CCoin isminde bir para birimi zaten bulunuyor. Ancak bu para birimini oyunu oynadıkça kazanabiliyorsunuz.
Kazandığınız CCoin’leri geliştirmelere, kozmetiklere veya kişiselleştirmelere harcayabiliyorsunuz. Yeni gelcek premium para biricimi BCoin ise gerçek parayla satın alınabilecek ve kişiselleştirme, kozmetikler gibi şeyler için kullanılabilecek; fakat geliştirmelerde geçerli değil.
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