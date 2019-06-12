Battlefield V için Chapter 4: Defying The Odds haritası geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBattlefield V için Chapter 4: Defying The Odds haritası geliyor
GeriTeknoloji Battlefield V için Chapter 4: Defying The Odds haritası geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
12.06.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Battlefield V için Chapter 4: Defying The Odds haritası geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Battlefield V için Chapter 4: Defying The Odds haritası geliyor

II. Dünya Savaşı, bu sene 27 Haziran’da, DICE’ın Chapter 4: Defying the Odds ile sizlere sunacağı 4 yeni haritayla kızışacak. Büyük kum havuzundaki tüm araç savaşlarından daha küçük piyade savaşlarına kadar, Battlefield V, yeni multiplayer harita deneyimleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

64-oyunculu 2 büyük haritalı yeni bir içeriğe adım atacaksınız. İlk olarak klasik multiplayer aksiyonu, uzun mesafe odaklı, araç tabanlı takım oyununu içeren ve her savaş alanında çarpışmaya uygun içerikli Chapter 4: Al Sundan haritası geliyor. Bu harita; devasa Kuzey Afrika Çölü’nde geçen tek oyunculu Under No Flag haritasından esinlenilerek yapıldı. Chapter 3: Trial by Fire içerisindeki Mercury haritası ve Battle of Greece çıktıktan sonra The Marita haritası Temmuz’da gelecek. Oyun, iki Yunan haritasından ikincisini sunmuş olacak. Piyade savaşı odaklı Marita, müttefik kuvvetlerin Axis ordusunu durdurmaları için oyuncuları; nehre bakan, arnavut kaldırımlı yollarıyla muhteşem bir dağa götürüyor.

Yaz döneminde, çılgın yakın mesafe çarpışmaları iki yeni uyarlama harita ile piyade savaşları için sizlerle olacak. Oyuncular, Lofoten Adaları’nda bir patlayıcı üretim fabrikasını imha edecekler ve Provence’teki Axis işgalini ortadan kaldıracaklar.

Ekim’de; Chapter 4 ve 5 arasında Operation Underground sizlerle olacak. İkonik Battlefield 3 haritası Operation Métro’dan esinlenilen bu bölüm ile; kent sokakları, avlular, plaza alanı, servis tünelleri, tren platformları ve daha fazlası gibi çeşitli oyun alanlarında sert bir adam adama mücadele ile dikkat çekiyor.

Oyun severler, oyuna dair daha derin bilgileri, 8 Haziran’da Hollywood Palladium/ Los Angeles’ta gerçekleşen EA Play Battlefield V canlı yayını ile öğrendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?