Battlefield V için Chapter 4: Defying The Odds haritası geliyor

64-oyunculu 2 büyük haritalı yeni bir içeriğe adım atacaksınız. İlk olarak klasik multiplayer aksiyonu, uzun mesafe odaklı, araç tabanlı takım oyununu içeren ve her savaş alanında çarpışmaya uygun içerikli Chapter 4: Al Sundan haritası geliyor. Bu harita; devasa Kuzey Afrika Çölü’nde geçen tek oyunculu Under No Flag haritasından esinlenilerek yapıldı. Chapter 3: Trial by Fire içerisindeki Mercury haritası ve Battle of Greece çıktıktan sonra The Marita haritası Temmuz’da gelecek. Oyun, iki Yunan haritasından ikincisini sunmuş olacak. Piyade savaşı odaklı Marita, müttefik kuvvetlerin Axis ordusunu durdurmaları için oyuncuları; nehre bakan, arnavut kaldırımlı yollarıyla muhteşem bir dağa götürüyor.

Yaz döneminde, çılgın yakın mesafe çarpışmaları iki yeni uyarlama harita ile piyade savaşları için sizlerle olacak. Oyuncular, Lofoten Adaları’nda bir patlayıcı üretim fabrikasını imha edecekler ve Provence’teki Axis işgalini ortadan kaldıracaklar.

Ekim’de; Chapter 4 ve 5 arasında Operation Underground sizlerle olacak. İkonik Battlefield 3 haritası Operation Métro’dan esinlenilen bu bölüm ile; kent sokakları, avlular, plaza alanı, servis tünelleri, tren platformları ve daha fazlası gibi çeşitli oyun alanlarında sert bir adam adama mücadele ile dikkat çekiyor.

Oyun severler, oyuna dair daha derin bilgileri, 8 Haziran’da Hollywood Palladium/ Los Angeles’ta gerçekleşen EA Play Battlefield V canlı yayını ile öğrendi.