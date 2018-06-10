Battlefield 5'in yeni görüntüleri yayınlandı!
NVIDIA, GeForce GTX,’in Battlefield 5'in PC platformu olarak duyurulmasının ardından iyi bir PC deneyimini oluşturmak için DICE ile birlikte çalışmaya devam ediyor. GeForce GTX 1080 Ti GPU ile kaydedilen yeni Battlefield 5 PC oyun videosu, NVIDIA tarafından yayınlandı.
Oyunun hayranları, EA Play'den çıkan haberlerin bir parçası niteliği taşıyan videoda, GeForce GTX destekli PC'lerdeki en son EA yeniliklerini görme şansı buluyor.
NVIDIA, oyunun PC platformu olarak Battlefield 5 ekibinin PC deneyimini yaratmasına yardımcı oluyor. NVIDIA mühendisleri, GeForce oyun platformunun iyi yönlerini PC oyuncularına taşımak için DICE'daki Battlefield 5 geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Bu işbirliği, Battlefield 5 için GeForce Experience'ın Game Ready sürücülerini, optimize edilmiş oyun ayarlarını ve NVIDIA platformunun diğer özelliklerini sunacağı anlamına geliyor. NVIDIA, en yeni teknolojilerin entegrasyonunu sağlamak, performans için gerekli optimizasyonları gerçekleştirmek için çalışıyor.
Dünyadaki en popüler FPS serilerinden biri olan Battlefield’ın, konsol ve PC'deki ekosisteminde bugüne kadar 54 milyondan fazla oyuncu yer aldı. Battlefield 5, 19 Ekim'de 2. Dünya Savaşı'nı yeniden oyuncularla buluşturacak.
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