Battlefield 5'in çıkış tarihi belli oldu!
Ünlü oyun üreticisi EA Games'in sevilen oyun serilerinden birisi olan ve merakla beklenen Battlefield 5'in duyuru tarihi ortaya çıktı.
EA Games'in 2016 yılında kullanıcılarına sunduğu Battlefield 1, oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Battlefield 1 içerisine programcılar tarafından gizlenmiş olan "The Room" adındaki Easter Egg, oyunculara Battlefield 5 için müjdeli haberi verdi. Oyuncular, Battlefield 5'in duyuru tarihindeki sır perdesini mors alfabesiyle araladı. Bu kapsamda Battlefield 5, 23 Mayıs tarihinde yani iki hafta sonra tüm dünyaya duyurulacak.
Birkaç gündür "The Room" adındaki Easter Egg'i kurmak isteyen oyuncular bunu başardı ve karşılarına bir dogtag üzerinde mors alfabesiyle yazılmış "gerçekler ortaya çıktı" yazısı çıktı. Oyuna gizlenmiş olan Easter Egg'i kırmak isteyen oyuncular biraz uğraşması gerekiyor. Mors alfabesinin bulunması için borulardan gelen damla seslerini çevirmek gerekiyor. Bu kod dönüştürüldüğünde ise "www.ea.com/neverbethesame" adlı siteyle karşılaşıyorsunuz. Oyunun duyuru tarihi ise bu sitede yer alıyor.
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