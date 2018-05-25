Battlefield 5 gümbür gümbür geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.05.2018 - 06:38, Son Güncelleme:

Battlefield 5 gümbür gümbür geliyor

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Battlefield 5 gümbür gümbür geliyor

Dünyanın gözü bu yıl ekranları kasıp kavuracak EA'nin yeni oyunu Battlefield 5'in üzerinde. Peki yeni oyunda bizi neler bekliyor dersiniz?

Savaş hikayeleri, Battlefield 1 deneyimine bol miktarda duygu katmayı başarıyordu. Yeni yayınlanan tanıtım videosunda 1943'deki Alman işgalinde ailesini korumaya çalışan bir Norveçli askerin hikayesini izliyoruz. Oyunun geliştiricileri, Battlefield 1 oyuncularının geri bildirimlerine kulak verdiklerini ve tek oyuncu modunda buna dayalı geliştirmeler yaptıklarını söylüyorlar.

Zaten para ödeyerek satın aldığınız oyunun üzerine yeni harita ve oyun türlerin için para ödemek artık yok. EA, Battlefield V'e eklediği canlı hizmet öğesiyle parçalanma sorununu ortadan kaldırmak istiyor. Tides of War adlı çevrimiçi mod, kişisel bir İkinci Dünya Savaşı hikayesinde ilerlemenizi sağlıyor. Tides of War içerik güncellemelerinin bölümlere ayrılacağı, her bölümün birkaç ay süreceği ve kısıtlı süreli deneyimler sunacağı anlaşılıyor.

Battlefield 5 gümbür gümbür geliyor

Daha önceki Battlefield'larda görmediğiniz bir yenilik olarak Battlefield V'te askerler, silahlar ve araçları kullanarak kendi Company'nizi oluşturabilecek olmanız. Askerlerin cinsiyetini, yüzünü, giyimini ve silahlarını değiştirmeniz mümkün olacak. Kişiselleştirmeler, içerisinde tanklardan uçaklara her şeyin bulunabildiği garajınıza kadar ulaşacak.

Battlefield V, Combined Arms adlı yepyeni bir çoklu oyuncu moduyla gelecek. Bu mod, tek oyunculu mod ile çok oyunculu mod arasında bir köprü kurmaya çalışacak. Combined Arms, tek oyunculu modun bazı öğeleriyle çoklu oyuncu modunun sosyal öğelerini sizi sıkmadan bir araya getirecek. Bu modda en fazla dört arkadaş bir arada oynayabilecek ve rastgele oluşturulan görevleri gerçekleştirebilecek.

Klasik, geniş çaplı çoklu oyun deneyimini tercih edenler, Conquest, Death Match ve Domination gibi modları oynayabilecekler.

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