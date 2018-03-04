Battlefield 1'in ardından yenisi geliyor! İşte ilk bilgiler

VentureBeat'ın yazdığına göre, yeni bir Battlefield oyunu bu senenin ilerleyen zamanlarında PC'ler ve konsollar için gelecek. Yeni EA oyunu, söylenene göre İkinci Dünya Savaşı'na odaklanacak. Serinin önceki oyunu Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı esnasında Avrupa'da oyuncuların savaşmasına izin veriyordu. VentureBeat ayrıca bir ekran görüntüsü sızıntısı paylaştı ve burada oyunun adı Battlefield V olarak görünüyor.

Bu haber, Aralık ayında duyduğumuz, sıradaki Battlefield oyununun farklı bir EA serisi olan Battlefield: Bad Company'nin devamı olacağı yönündeki söylentilerle çelişiyor.





Söylentileri bir yana bırakacak olursak, Battlefield'in tarihi savaşları konu almaya devam edeceği büyük oranda tahmin ediliyordu, çünkü oyunculuk dünyasında, oyuncuların modern savaş oyunlarından sıkıldığı biliniyor. Activision'un Call of Duty serisi de geçen Kasım ayında çıkardığı CoD: WWII ile modern savaş oyunları konusunda geri adım atmıştı. Bu trendi diğer büyük oyun geliştiricilerinin de izlemesi gayet normal.



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