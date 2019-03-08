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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.03.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Battle Royale oyunlarında en iyi skoru elde etmenin yolu

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Battle Royale oyunlarında en iyi skoru elde etmenin yolu

NVIDIA, Battle Royale oyunlarında oyun performansı ve teknolojinin, oyuncuların daha iyi skorlar elde etmesine nasıl yardımcı olabileceği hakkındaki bilgileri yayınlandı.

Yüksek performanslı GPU'ların ve daha yüksek kare hızlarının oyuncuların tepki sürelerini iyileştirebileceği bilinse de, bu çalışmada ortalama bir oyuncu için performans değerlerinin Battle Royale oyunlarında rekabet gücünün artmasıyla nasıl bir ilişkisi olduğu araştırıldı.

Kontrollü bir deney olarak tasarlanmayan, ancak gerçek dünya oyuncularının verilerinin bir gözlemi olan analiz sonucunda elde edilen veriler, beklendiği üzere daha yüksek kare hızlarının reaksiyon süresine ve rekabetçi performansa yardımcı olacağı eğilimini destekliyor.

Veriler, yüksek tazeleme hızlı monitörlere ve daha yüksek seviyedeki GPU'lara sahip oyuncuların, 60 Hz monitöre sahip ve daha düşük performanslı GPU'larla oynayan oyunculara göre anlamlı derecede daha yüksek bir K/D oranına sahip olduğunu gösteriyor. Battle Royale için 60 FPS/Hz değeri artık yeterli olmazken, bu oyunlarda rekabetçi olunması istendiğinde sistemin 144+ FPS'de çalışacak şekilde optimize edilmesi ve yüksek yenileme hızına sahip bir monitörle desteklenmesi gerekiyor.

NVIDIA, en rekabetçi donanımı geliştirmek için yıllardır e-spor uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. NVIDIA grafik kartları, gecikme süresini ve genel tepki süresini artırmanıza yardımcı olan yüksek kare hızlı oyun için optimize edildi.

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