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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.09.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Batarya hücreleri konusunda CATL ile iş birliği yapacak

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Batarya hücreleri konusunda CATL ile iş birliği yapacak

Stuttgart, Almanya - Bosch ve Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), yüksek performanslı batarya hücreleri konusunda uzun süreli bir stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliğiyle CATL, bu hücreleri Bosch gereksinimlerine uygun olarak tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek. Hücreler, Bosch tarafından geliştirilen 48 volt bataryada kullanılacak. Bu batarya, verimliliği global olarak çok daha önemli bir hale gelen 48 volt hibrit güç aktarım mekanizması sistemlerinin temel parçası.

Teknoloji ve servis sağlayıcısı Bosch yapılan iş birliğiyle, batarya hücrelerinin uzun vadede tedariğini de güvence altına almış oldu. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri İş Kolu Başkanı Dr. Stefan Hartung, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Batarya hücrelerini anlamamız gerekiyor ama bunları kendimizin üretmesi gerekmiyor. CATL ile yapılan iş birliği neticesinde, köklü bir lityum iyon batarya hücresi uzmanıyla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştireceğiz.” dedi.

Dünyanın önde gelen lityum iyon batarya uzmanlarından biri olan CATL, şu anda Erfurt Almanya’da bir batarya fabrikası kuruyor. Bosch açısından bu iş birliği, elektromobilite alanında önemli bir adımı oluşturuyor. Birçok global otomobil üreticisi daha şimdiden Bosch’un 48 volt bataryasını kullanıyor.

48 volt sistemi, yarının otomotiv pazarında asgari standart olacak

Bosch’un 48 volt sistemlere ilişkin portföyü, DC/DC konvertörler ve elektrikli makineler gibi diğer sistem bileşenlerini de kapsayacak şekilde 48 volt bataryanın ötesine geçiyor. Bu teknolojiyle Bosch, tüm araç sınıflarını geleceğin emisyon gereksinimleri için hazır hale getirmeyi ve ekonomik hibridizasyon sunmayı hedefliyor. 48 volt elektrifikasyon, içten yanmalı motora bir elektrikli motor ekliyor. Bu motor, fren sırasında ortaya çıkan enerjiyi geri kazanarak şarj olan 48 volt batarya ile çalışıyor. Böylece, yakıt tüketimi yüzde 15 oranında azaltılabiliyor. Hartung, “Verimliliği artırmak istiyorsak, fren enerjisinin kullanılmadan boşa gitmesine artık izin veremeyiz. Bu 48 volt hibridizasyon yarının otomotiv pazarında kesinlikle asgari standart olacak” dedi.

Batarya hücreleri konusunda CATL ile iş birliği yapacak
48 volt çözümler pazarı, dünya genelinde büyüyor. Bosch, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 20’sinde 48 voltluk bir sistem ve buna uygun bir batarya bulunacağını öngörüyor. 48 volt sistemlere olan talep, başta Avrupa ve Çin olmak üzere artıyor.

Düşük maliyetli ve kolaylıkla entegre edilebilir

Bosch’un Wuxi Çin’deki fabrikası, geçtiğimiz yıl ilk nesil 48 volt batarya üretimine başladı. Bu ürünün en son versiyonunun ayırt edici özelliği, bataryanın küçük olması ve pasif bir şekilde soğuması. Bu, otomobil üreticilerinin bataryayı araç modellerine kolay bir şekilde entegre edebileceği ve herhangi bir ek soğutma ünitesine ihtiyaç duyulmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca üretici firmalar, tescilli mühendislik çalışmaları için gereken uzun ve masraflı çabaları ortadan kaldırabilirler. Hartung, “48 volt bataryamızın pazarda lider konuma ulaşacağından ve 48 volt hibridi kitle pazar için ekonomik hale getireceğinden eminiz.” dedi.

 

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