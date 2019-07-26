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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.07.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

"Barboros" isimli hidrojen enerjili araca ikincilik ödülü

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"Barboros" isimli hidrojen enerjili araca ikincilik ödülü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri tarafından üretilen "Barboros" isimli hidrojen enerjili araç, Londra'da düzenlenen ve 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Shell Eco Marathon Europe 2019 yarışmasında "Teknik İnovasyon" kategorisinde ikincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı etkinlikte UMAKİT öğrencilerin aldıkları ödülle Türkiye'nin gururu olduğu ifade edildi. 

UMAKİT ekibi, söz konusu araç üzerinde, yakıt pili sisteminin verimini artırmak için yakıt pili termal ve oksijen yönetim sistemi, değişken manyetik alanlı motor tasarımı ile hidrojen gazını ayrıştırarak tekrar kullanılabilir hale getiren yakıt pili egzoz yönetim sistemini geliştirdi.

Yarışmaya bu projelerle katılan öğrenciler "Teknik İnovasyon" kategorisinde ikincilik elde etti.

Ayrıca UMAKİT ekibinin ürettiği araç, verimlilik yarışmasında Avrupa'nın en verimli 6. aracı olmayı başardı.

"Yerli otomobil için ilham verici"

UMAKİT ekibi ile bir araya gelen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alınan ödülden dolayı öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti.

Gençlerin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini ve her anlamda destek verdiklerini belirten Kılavuz, "Aldığınız ödüllerle üniversite olarak gururlanıyoruz. Sizler ülkemiz ve üniversitemiz adına birer övünç kaynağısınız. Yaptığınız çalışmalar aynı zamanda Türkiye'nin kendi yerli otomobilini üretmesi noktasında da ilham verici olacaktır. Gelecekte yerli otomobilimizi belki de sizler şekillendireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Ekip lideri Furkan Avcı, 80 yıldır düzenlenen yarışmaya, Bursa Uludağ Üniversitesi olarak 3. kez katıldıklarını ve bu önemli organizasyonda son 3 yılda ilklere imza attıklarını vurguladı.

Avcı, geleceğin elektrikli araçları için yerli ve yenilikçi sistemler üzerinde durduklarını anlatarak, son olarak sürücüsüz araç üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

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