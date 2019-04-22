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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.04.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Bankaların verileri karaborsada satışa çıkarılıyor

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Bankaların verileri karaborsada satışa çıkarılıyor

Siber suçluların saldırı listelerinde ilk 3’ten inmeyen finans sektörü, özellikle bankacılık alanında zor günler geçiriyor. Bitdefender Antivirüs’e göre veri ihlallerinin arttığı bankaların siber güvenlikte alarm vermesinin nedeni eskimiş koruma sistemlerinin yetersiz kalması.

2018 yılında birçok şirket siber saldırıların odağında olurken, çoğu sektörün de yaşanan veri ihlallerinden sarsıcı derecede etkilendiği görülüyor. Yaşanan veri ihlallerinden en çok zarar gören sektör ise şüphesiz ki hackerlerin parayı kokladığı finans sektörü. Siber güvenlik uzmanları, geçen yıl İngiliz bankalarında yaşanan veri ihlallerinin %480 arttığını, çoğu bankanın veri ihlalleri konusunda alarm vermeye başladığını aktarıyor.

İngiltere Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) açıkladığı raporlara göre, İngiliz perakende ve yatırım bankalarının veri ihlalleri konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Bitdefender Antirüs, suç işlemede sınır tanımayan hackerlere karşı mücadele de etkin savunmalar yapamayan bankaların GDPR kurallarına uymanın dışında ciddi IT yatırımları ve etkili koruma önlemleri almalarının şart olduğunu aktarıyor. Siber saldırı rakamlarının artış göstermesinde bankaların konu üzerinde daha şeffaf bilgi akışını gerçekleştirmelerinin etkisini yansıtan FCA raporuna göre, bankalara yönelik saldırıların çoğu uluslararası gerçekleşiyor.

Bankaların Verileri Karaborsada Satılıyor

Veri ihlalleri ardından müşteri kaybı yaşayan ve itibarlarında hasar gören bankaların bir diğer başını ağrıtan konu ise hackerler tarafından çalınan verilerin karaborsada satışa çıkarılması oluyor. Önemli verilerin satışa çıkarılmasının bankaları ve müşterileri büyük zarara uğrattığını belirten uzmanlar, durumun karşısında çaresiz kalmak istemeyen bankaların öncelikle siber güvenliklerini elden geçirerek kritik adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor.

Çok Katmanlı Güvenliğe Yatırım Yapmalı

Finansal kuruluşlara yönelik saldırıların artması, şirketleri siber esnekliğe ve çok katmanlı güvenliğe yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorluyor. Uzmanlar, kullanılan temel korunma yöntemlerinin bankalar için endüstri standartlarının altında olduğunu, kötü amaçlı yazılım varyasyonlarını engellemek ve birçok savunma hattında korunmalarını artırmaları için ağ mimarisinin ve kullanılan yazılımların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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