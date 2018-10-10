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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.10.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Bankalar kendi geliştirdikleri çözümlerle ne kadar güvende?

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Bankalar kendi geliştirdikleri çözümlerle ne kadar güvende?

Dijital bankacılığın gelişmesi her ne kadar müşterilere zamandan ve mekândan bağımsız işlem yapma imkânı sağlasa da güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu EMEA Bölgesi’nde yapılan siber saldırıların %24’ünün hedefinde bankalar yer alıyor. Son yıllarda Türkiye’deki bankalar yoğun bir biçimde siber saldırılarla karşı karşıya kalıyorlar Uzmanların tahminlerine göre, gelecek yıllarda dijitalleşme ve kullanıcı deneyimine bağlı olarak Türkiye’deki bankalar daha zorlu şartlarla karşı karşıya kalacak.

Günümüzde dijital bankacılık dünyada hızla yayılıyor. Bu gelişim Türkiye’de genel ortalamanın üstünde gerçekleşiyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin Mart 2018 verilerine göre, dijital bankacılığı kullananların sayısı 37 milyona ulaştı. Bunun 35,6 milyonu bireysel, 1,7 milyonu ise kurumsal işlem yapanlardan oluşuyor. Bireysel bankacılığı kullananların %66’sı sadece mobil kanallardan işlem yaparken, %13’ü ise sadece internet bankacılığını kullanıyor. Her ikisini kullananların oranı ise yaklaşık %21. Avrupa ortalaması, dijital bankacılık kullanım oranlarında %40 ila %50 aralığında gerçekleşiyor.

Bilgi hırsızlığı dahi mali açıdan sonunuzu getirebilir 

Dijital dünyada güvenliği sağlayacak çözümler uzun yıllara dayalı kanıtlanmış tecrübe ve global bir Ar-Ge gücüyle geliştiriliyor. Müşterilerinin kimliğini geleneksel çözümlerle (SMS OTP veya off-line (soft) OTP ) sağlamaya çalışan bankalarda güvenlik riski daha da yüksek olacak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu da unutmamak gerekiyor. Artık tüm kurumlar kanunen müşterilerinin bilgi ve işlem verilerini saklamak ve korumakla yükümlü olurlarken, kurumların burada yaşayacağı zaaflar onları çok ciddi mali yükümlülükler altında bırakabilecek. Bu alanda bankacılık ve sigortacılık en kritik sektörler olarak öne çıkıyorlar. Artık sadece finansal işlemlere yönelik saldırılar değil, bilgi hırsızlığı da ciddi yaptırımları beraberinde getirecek. Bu noktada bankaların çözüm tercihlerinde en önemli nokta güvenlikten ödün vermeden kullanıcı deneyiminin (CX) yukarı taşımaları olacak. Günümüzde ve gelecekte dijital kanalların birbirinden bağımsız düşünülmemesi gerekiyor. Tüm kanallarda (omnichannel) ortak deneyimi (yüksek güvenlik ve mükemmel CX) sağlayan bankalar rekabet ve güvenlik avantajı sağlayacaklar. Güvenlik çözümlerine de bu noktada en doğru biçimde karar verilmesi önem taşıyor. Baştan sona tüm kanallarda tek bir güvenlik platformundan çözüm almak, başta sosyal mühendislik olmak üzere tüm dijital saldırılara karşı bankaları koruma altına alacaktır.

Dijital kimlik güvenliği konusunda bilinen isimlerden KOBIL’in CEO’su İsmet Koyun, tek bir platform üzerinden sundukları güvenlik çözümlerine ilişkin yeni bir çağın başlangıcına ön ayak olduklarını belirterek, şu noktaların da altını çiziyor:

“Öncelikle güvenlik konusunda uzmanlığın ve adanmışlığın önemine dikkat çekmek isterim. Ancak, uzun yıllara dayanan kanıtlanmış tecrübe, Ar-Ge uzmanlığı ve önemli yatırımlarla ‘üstün koruma sağlamak’ konusunda iddialı olabilirsiniz. Dünya piyasalarına bakıldığında şu tartışma dönem dönem yaşanıyor: Kurumlar kendi geliştirdikleri güvenlik çözümleriyle ne kadar güvende? Örneğin son dönemde hem Türkiye’de hem dünyada saldırganların hedeflerine baktığımız zaman, bağımsız veya entegre olmayan çözümlerin zayıf bağlantı noktalarından yararlandıkları görülüyor. Bu sürekli devam eden bir savaş olarak görülmelidir. Siber saldırganlar nasıl her gün saldırı yöntemlerini ve çeşitliliğini artırıyorlarsa, bizim gibi güvenlik firmaları da bunlara yönelik önlemleri proaktif olarak almak zorundalar. Saldırganlar saldıracak, iyi korunan bankalar bu saldırılardan an az hasarla çıkacak; diğerleri ise büyük itibar ve mali kayıplarla yüz yüze kalacaklar.”

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