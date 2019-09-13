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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.09.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Balkanlar’a çift namlulu siber saldırı

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Balkanlar’a çift namlulu siber saldırı

Siber güvenlik kuruluşu ESET, Balkan ülkelerini hedef alan yeni ve hayli ilginç bir zararlı yazılım dalgası tespit etti. Şirketlere odaklanan siber hırsızlar, “BalkanDoor“ ve “BalkanRAT“ adlı iki zararlı yazılımı aynı anda kullanarak mali kazanç elde etmeyi hedefliyor.

ESET araştırmacılarının belirlediği olayda, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan’daki şirketler hedef alınmış gibi görünüyor. İki zararlı yazılımın aynı anda devreye sokulduğu siber saldırıda, bir arka kapı zararlısı olan BalkanDoor ve bir uzaktan erişim truva atı olan BalkanRAT kullanılmış.

Benzer işlevlere sahip ama...

BalkanRAT, ele geçirilmiş bilgisayarın, bir grafik arabirim aracılığıyla uzaktan kontrol edilmesini sağlarken, BalkanDoor ise aynı işlevi bir komut satırı aracılığıyla yapıyor.

Bu ikili saldırı setinin ise şöyle çalıştığı tahmin ediliyor: Siber saldırgan, kurbanın ekranının kilitlendiğini ve dolayısıyla büyük olasılıkla bilgisayarı kullanmadığını tespit ediyor. Saldırgan, BalkanDoor arka kapısından ekran kilidini açmak için bir arka kapı komutu gönderiyor. Daha sonra da BalkanRAT kullanarak, bilgisayarda ne isterse onu yapabiliyor.

ESET koruyor

ESET güvenlik ürünleri bu tehditleri Win(32,64)/BalkanRAT ve Win32/BalkanDoor olarak tespit ediyor ve dijital sistemleri bu tehditlere karşı koruyor.

Nasıl yayılıyor?

Siber saldırganlar, yayılma mekanizması olarak PDf doküman ekli e-postaları kullanıyor. Gelen e-postalar ise genel olarak vergi konulu mesajlar içeriyor. Dolayısıyla e-postanın tıklanmasına neden olacak etkili bir konu içeriyor. Saldırganlar görünüşe göre, e-postaların içeriğindeki vergi odaklı içerikler ve sahte PDF'lerle Balkanlar bölgesindeki kuruluşların finans departmanlarını hedef alıyor. ESET uzmanları bu nedenle, bu özel saldırının maddi gelir elde etme amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Ne yapılmalı?

Temel siber güvenlik kurallarına uyulmasını tavsiye eden ESET uzmanları, özellikle şirketlerde e-postalar konusunda dikkatli olunmasını, e-postalardaki ekler ve bağlantıların açılmadan dikkatli şekilde incelenmesini, kullanılan yazılımların güncel tutulmasını ve tanınmış bir güvenlik çözümü kullanılmasını öneriyor.

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