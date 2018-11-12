Balinalar meğer uzaydan bile görülebiliyormuş!
Devasa boyutlarıyla bilinen balinaların uzaydan dahi görülebildiğini biliyor muydunuz?
Cambridge Üniversitesi ve İngiliz Antarktika Araştırması'na katılan bilim insanları çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Maxar Technologies DigitalGlobe'a bağlı uydular ilginç detayları ortaya döktüler.
Uydular; hareket eden balinaları anbean gözlemledi. Öncü teknolojilerinde hiçbir şekilde karşımıza çıkmayan bu teknoloji; deniz biyologlarının balina nüfusunu araştırması ve dev deniz canlılarının göç davranışlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
HDR kameralarla incelenen Akdeniz'deki Pelagos Tapınağı'nda bulunan kanat balinaları (Balaenoptera physalus); Meksika kıyısında gri balinalar (Eschrichtius robustus); Havayi yakınlarındaki kambur balinalar (Megaptera novaeangliae); ve Arjantin'de güney sağ balinalar (Eubalaena australis) tekno-mucizelere yakalandı ve aralarındaki iletişim tespit edildi.
Bu görseller için ilginç yorumlar da söz konusu. Ünlü İngiliz Profesör Hannah Cubaynes, "Bu, uydular, yakaladığı balinaların bugüne kadarki en ayrıntılı görüntülerini elde ettiler. Geliştirilmiş çözünürlüğün, görüntülerde ilk defa görülebilen papa gibi karakteristik özellikleri ortaya çıkarması heyecan verici." ifadelerini kullanıyor.
Cubaynes, yeni geliştirilen mimarinin, teknolojinin geleceğini değiştireceğini de iddia ediyor. Yakın zamanda neler başarılacağı ise merak konusu.
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