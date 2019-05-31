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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
31.05.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Bal analiz laboratuvarı arıcıları rahatlattı

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Bal analiz laboratuvarı arıcıları rahatlattı

Ordu'da Avrupa Birliği desteğiyle kurulan bal paketleme tesisi bünyesindeki analiz laboratuvarında bir yılda yaklaşık 5 bin analiz gerçekleştirildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir yıl önce hizmete giren analiz laboratuvarında yaklaşık 5 bin analiz yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülen yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında Enstitü kampüsünde 4 bin 700 metrekarelik alan üzerinde bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı kurulmuştu.

Gelişmiş cihazların kullanıldığı analiz laboratuvarında, arı ürünlerinin kalite parametreleri ve standartlara uygunluğu araştırılıyor. Akretide laboratuvarda, hizmete girdiği günden bu yana yaklaşık 5 bin analiz yapıldı.

Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Feyzullah Konak, AA muhabirine, laboratuvarda, bala ilişkin tebliğde yer alan 15 çeşit analizin yapılabildiğini söyledi.

Bu analizlerde baldaki kalıntı ve katkıların tespit edildiğini belirten Konak, bu şekilde balda tağşiş ve taklidin önlenmesinin amaçlandığını ifade etti.

"Balın kimliği" ortaya konuluyor

Konak, laboratuvarda görevli 14 teknik personelin kendilerine gelen balları son teknoloji cihazlarla analiz ettiklerini, böylece "balın kimliği"ni ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

Analizlerde balın yapısı, hangi bitkiden üretildiği gibi bilgilerin elde edildiğini anlatan Konak, şöyle devam etti:

"Laboratuvara Türkiye'nin dört bir tarafından bal geliyor. Ballar numune kabulde teslim alınıyor. Ardından her birine barkod numarası verilerek ürünün sisteme girilmesi sağlanıyor. Daha sonra çok sayıda aşamadan geçirilerek balın analizi teknik arkadaşlarımızca gerçekleştiriliyor. Biz burada ülkemizdeki bütün balların yapısı ve özelliklerini ortaya koymaya çalışıyoruz."

Tesis sektöre güven getirdi

Konak, bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının sektöre güven getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte piyasaya tağşiş, taklit ve katkı maddeli balların sunulmasının sona ermesini bekliyoruz, çünkü artık burası balın gerçek kimliğini ortaya koyan bir yapı oldu. Laboratuvarımız balda tağşiş ve taklit yapan firmaları da yola getirme noktasında önemli bir yer edindi. Tüketicilerimiz artık bilinçli. Aldıkları ürünlerin analizini görmek istiyorlar. Buranın faaliyete geçmesiyle bal konusunda bilincin arttığını görüyoruz. Bu da sektör adına son derece sevindirici bir durum."

Konak, kayıtlı arıcıların hemen hemen tümünün laboratuvardan istifade etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi de bal analizi sayesinde kendilerine kayıtlı arıcıların rahat nefes aldığını, buranın bir nevi gerçek arıcılarla sahte arıcıları ayırt ettiğini söyledi.

Çiftçi, buradan analiz eden balların vatandaşlar tarafından güvenle tüketilebileceğini ifade etti.

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