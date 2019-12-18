Bakanlık "CE" dedi, sektör itiraz etti

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, yaptığı açıklamada, takım tezgahları alanında, özellikle de metal işleme makineleri kısmında Türkiye'nin neredeyse tamamen dışa bağımlı oluğuna dikkati çekerek, bu sebeple gümrük işlemleri ve ilgili mevzuatın ihracatçı firmalar için çok önem taşıdığını vurguladı.

Takım tezgahlarının ithalatı işlemleri ve ithalat öncesindeki CE uygunluk beyanı için halihazırda, ithalatçı firma tarafından CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünleri İthalat Denetimi Tebliği kapsamında vereceği taahhütname ile gerekli işlemlerin yapılabildiğini anlatan Varlık, gümrük işlemleri sonrasında, tabi olunan Avrupa Topluluğu (AT) Mevzuatı (Makine Emniyeti Yönetmeliği ve benzeri) örnekleme yolu ile ilgili kurumlar tarafından bu makinelere yerinde piyasa gözetimi denetimi uygulandığını söyledi.

Varlık, "Takım tezgahları, özellikle de metal işleme makineleri için, piyasa gözetimi şeklinde yapılan detaylı CE denetimlerinin gümrük işlemleri sırasında yapılması yönünde bir yasal düzenleme hazırlandığını öğrendiklerini ve bu konudaki endişelerini Ticaret Bakanlığına ilettiklerini" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu durum ihracatçı firmalar için hem ihtiyaçları olan makineleri temin edebilmeleri konusunda zaman kaybına sebep olacak hem de ek mali yük getirecektir. Bu denetimlerin gümrük işlemleri sırasında gerçekleştirilmesi CE uygulamasında tabi olduğumuz Avrupa Topluluğu mevzuatı açısından da uyumsuzluk ve problem yaratacaktır.

Türkiye’deki imalatçı ve ihracatçı firmaları korumak adına hazırlanan bu değişiklik, bu firmalarımızı maddi yönden zarara uğratacak ve zaman kaybına sebep olacaktır. Aynı zamanda global pazarda zamana karşı yarışan ihracatçı firmaları zor durumda bırakacak ve rekabetçiliğini azaltacaktır."

"Yerli üretim ihtiyacı karşılamanın uzağında"

Varlık, 2018'da ülke sanayisinin 1,16 milyar dolar değerinde takım tezgahına ihtiyacı varken, Türkiye’deki üreticilerin ancak 170 milyon dolar değerindeki kısmını, diğer bir deyişle sadece yüzde 15’lik kısmını karşılayabildiğini söyledi.

Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya, savunma ve havacılık, medikal, demiryolu araçları, gemi inşa gibi yüksek teknolojili metal işleme makinelerine ihtiyaç duyan sektörlerinin ihtiyacının ancak yüzde 5'inin yerli üretim makinelerle karşılanabildiğini dile getiren Varlık, bu alanda ülkede üretim yapan firmaların sayısının da yok denecek kadar az ve ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi.

"Gümrük uygulamaları yerine yerli üretime destek"

Fatih Varlık, Türkiye'nin sürükleyici gücü olan imalatçı ve ihracatçı firmaları desteklemek ve korumak için gümrük uygulamaları yerine, ülkede üretilemeyen komponent ve ekipmanların üretilebilmesi için firmaların devlet tarafından desteklenmesi ve ülkedeki üretim yapabilme kapasitesinin artırılmasının daha elzem olduğunu vurguladı.

Varlık, planlanan değişikliğin gözden geçirilmesini ve Avrupa Birliğinde uygulandığı şekliyle aynı kalmasını istediklerini kaydetti.